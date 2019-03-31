Могерини заявила, что Евросоюз не признает суверенитет Израиля над Голанами

Тунис, 31 марта. Европейский союз не признает суверенитет Израиля над Голанскими высотами. Об этом заявила глава европейской дипломатии Федерика Могерини в ходе выступления на саммите Лиги арабских государств (ЛАГ) в Тунисе.

«Европейский союз и впредь не будет признавать суверенитет Израиля над территориями, которые он оккупировал в 1967 году», — заявила Могерини.

Глава европейской дипломатии также добавила, что Евросоюз не поддерживает решение США о признании суверенитета Израиля над Голанскими высотами, отметив, что игнорирование международных резолюций не является выходом из сложившейся ситуации.

Напомним, 21 марта президент Соединенных Штатов Дональд Трамп заявил, что Вашингтон намерен признать израильский суверенитет над Голанскими высотами. По словам главы Белого дома, данный вопрос имеет решающее значение для безопасности Израиля.

25 марта Трамп провел переговоры с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху, по итогам которых была подписана прокламация о признании израильского суверенитета над Голанскими высотами.

Стоит отметить, что Голаны являлись территорией Сирии до 1967 года, однако были оккупированы Израилем в ходе Шестидневной войны. Позднее стороны подписали соглашение о перемирии. В 1974 году на Голанских высотах были размещены миротворческие силы ООН. В 2013 году после вторжения террористов в Сирию миротворческая миссия ООН прекратила свою деятельность на Голанах.

В 2018 году Сирийская арабская армия взяла под свой контроль провинцию Эль-Кунейтра, которая граничит с Израилем в районе Голан. Позднее военная полиция Минобороны РФ разместила наблюдательные пункты вдоль линии разграничения «Браво», которая находится с сирийской стороны. После этого миротворцы ООН возобновили патрулирование Голанских высот.