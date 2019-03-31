Явка на выборах президента Украины перед закрытием участков превысила 66%

Киев, 31 марта. Явка на выборах президента Украины по состоянию на 20.00 (совпадает с московским временем) составила 66,8% избирателей. Были обработаны данные десяти округов из 199, пишет РИА Новости со ссылкой на сайт ЦИК Украины.

В сообщении отмечается, что на 11.00 явка составила 16, 63%, к 15.00 она выросла до 45,11%. Избирательные участки открылись в 08.00 и завершили работу в 20.00, явка перед закрытием превысила 66%.

По данным exit poll, на Украине пройдет второй тур президентских выборов. Шоумен Владимир Зеленский получил более 30% голосов, за Петра Порошенко проголосовали порядка 18%, лидера партии «Батькивщина» Юлию Тимошенко поддержали около 14% украинцев.

Действующий президент заявил, что выборы прошли согласно стандартам ОБСЕ. В организации не комментировали процесс голосования. Штаб Юлии Тимошенко обвинил СБУ в фальсификациях. По мнению политика, не исключено, что придется оспаривать результаты выборов.

ЦИК не зафиксировал существенных нарушений. При этом, по данным МВД, правоохранительные органы зафиксировали около двух тысяч сообщений о нарушениях, возбуждено 31 уголовное дело.

Ранее агентство РИА Новости сообщило, что на одном из избирательных участков в Черниговской области неизвестный мужчина бросил коктейль Молотова. Нарушителя задержали правоохранительные органы, пострадавших нет. Напомним, что в президентской гонке участвовали 39 кандидатов.