Удаленные с YouTube выпуски программ Парфенова и Дудя вернули на хостинг

Москва, 31 марта. Выпуски программы «Намедни» и шоу «вДудь» вернули на хостинг YouTube, они вновь доступны для просмотра. Об этом сообщил продюсер программы Илья Овчаренко.

Администрация видеохостинга YouTube ранее удалила последние загруженные на сервис ролики журналистов Леонида Парфенова и Юрия Дудя. Записи, как уточнялось, нарушили условия использования ресурса.

Новый выпуск возобновленного авторского проекта «Намедни» Парфенов разместил на прошлой неделе на канале Parfenon. Он был посвящен событиям 1946 года и должен был стать первым в цикле «1946–1951».

А очередная серия проекта «вДудь» известного блогера была опубликована 20 марта. Героем стал бывший резидент Comedy Club и телеведущий Таир Мамедов.

«Ситуация урегулирована. Завтра [выйдет] «Намедни-1947», — сказал Овчаренко.

При этом он отказался отвечать на вопрос о том, как ситуация была урегулирована.

Ранее концертный директор Парфенова Табриз Шахиди объяснил, что первый выпуск возрожденной программы журналиста был удален из-за новых требований видеохостинга YouTube к рекламному контенту.

Напомним, авторская программа «Намедни» Парфенова выходит в эфир с 1990 года. До 1991 году передача транслировалась на «Второй программе ЦТ», а с 1993 по 2004 год — на телеканале НТВ. В начале 2019 года стало известно о возобновлении проекта «Намедни. Наша эра» на YouTube. 18 марта вышла первая серия о событиях 1946 года.