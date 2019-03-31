Опубликовано видео с места крушения самолета авиакомпании «Глобус» в Германии

Москва, 31 марта. Появились первые кадры с места крушения бизнес-джета авиакомпании «Глобус» в Германии.

Авиакатастрофа произошла в районе населенного пункта Эгельсбах, который расположен на территории федеральной земли Гессен. В Сети было опубликовано видео с места крушения самолета. На кадрах видеоролика можно увидеть сгоревшие элементы конструкции самолета. В результате крушения самолет почти полностью сгорел. По предварительным данным на борту самолета находились три человека.

Самолет принадлежал российской авиакомпании «Глобус». Воздушное судно потерпело крушение после вылета из аэропорта Франкфурта.