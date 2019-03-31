Генконсульство проверяет информацию о гибели россиян в авиакатастрофе

Москва, 31 марта. Генеральное консульство РФ проверяет информацию о гибели владельца S7 Владислава Филева и его родственников в авиакатастрофе в Германии. Об этом сообщил источник Федерального агентства новостей в МИД РФ.

По его словам, консульство получило информацию о крушении самолета и гибели троих россиян и в настоящее время направляет запрос в правоохранительные органы.

По предварительным данным, в авиакатастрофе погибли Филев, его супруга и председатель совета директоров группы S7 Наталья Филева, а также ее отец. Легкомоторный самолет разбился под Франкфуртом.

Напомним, ранее РБК со ссылкой на два источника сообщило о том, что Филев погиб в авиакатастрофе Германии, как и его родные. Обстоятельства произошедшего уточняются.