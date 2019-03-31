Разбившийся в Германии бизнес-джет принадлежал авиакомпании «Глобус»

Москва, 31 марта. Разбившийся в Германии самолет принадлежал авиакомпании «Глобус», которая входит в состав холдинга S7 Airlines. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в Росавиации.

«Самолет принадлежит авиакомпании «Глобус», — сказал собеседник агентства​​​.

По данным источника, бизнес-джет авиакомпании «Глобус» потерпел крушение в Германии. Самолет разбился при вылете из Франкфурта. По предварительным данным, в момент катастрофы на борту самолета находились трое россиян. Самолеты авиакомпании «Глобус» занимаются перевозками руководства S7 Airlines. По данным немецкой полиции, самолет рухнул на поле, после чего почти полностью сгорел.