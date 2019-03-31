В S7 подтвердили гибель совладелицы авиакомпании Филевой

Москва, 31 марта. Совладелица авиакомпании S7 Наталия Филева погибла в авиакатастрофе в Германии, подтвердили в пресс-службе перевозчика.

По словам пресс-секретаря S7 Group Анны Бажиной, трагедия произошла при заходе на посадку частного самолета Epic-LT в аэропорту «Эгельсбах» во Франкфурте-на-Майне. Филевой было 55 лет.

Команда компании выразила семье и близким погибшей глубочайшие соболезнования.

«Образ Наталии Валерьевны как яркого неравнодушного лидера и прекрасного человека навсегда останется в памяти сотрудников», — говорится в сообщении.

В компании уточнили, что расследованием произошедшего займется международная комиссия при участии российских авиационных властей.

Напомним, ранее РБК со ссылкой на два источника сообщило о том, что владелец S7 Владислав Филев погиб в авиакатастрофе Германии, как и его родные. Однако впоследствии информацию уточнили и сообщили о том, что погибла именно Филева, его супруга. Данные об остальных пассажирах уточняются.

Как рассказал источник Федерального агентства новостей в МИД РФ Генеральное консульство уже получило информацию о крушении самолета и гибели троих россиян и в настоящее время направляет запрос в правоохранительные органы.

Обстоятельства произошедшего уточняются.