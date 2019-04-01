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Сирия итоги за сутки на 1 апреля 06.00: двое детей погибли при взрыве в Ракке, САА отбила атаку боевиков на севере Хамы

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Сирия итоги за сутки на 1 апреля 06.00: двое детей погибли при взрыве в Ракке, САА отбила атаку боевиков на севере Хамы

Сирия, 1 апреля. Двое детей погибли при взрыве в Ракке, САА отбила атаку боевиков «Джейш аль-Иззы» на севере Хамы, перестрелки между ВС Турции и курдами в Алеппо. Об этом сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: вели обстрел позиций радикалов в Алеппо, Идлибе и Хаме.

«Исламское государство»1: казнило четырех мирных жителей Ракки, атаковало КПП САА в Дейр-эз-Зоре.  

«Сирийская свободная армия» (ССА): пыталась проникнуть на подконтрольные САА территории Хамы.  

Курды: продолжают проводить принудительную мобилизацию гражданских в Ракке, вели обстрел позиций ВС Турции в Алеппо.  

Международная коалиция: продолжает наносить удары по Аль-Багузу.

Карта военных действий в Сирии

Провинция Алеппо

Карта военных действий – Алеппо

SOHR передавал, что на юге провинции Алеппо были зафиксированы перестрелки между радикальными исламистами и правительственными войсками САР. Кроме того, бои отмечались недалеко от населенного пункта Кафр Хамра. Об этом писал Twitter-канал (@TNTreports).

В конце дня радикалы вновь атаковали жилые кварталы Алеппо, сообщал местный источник в Telegram (@hosienmortadapressnew). Данных о пострадавших нет. В ответ на агрессию со стороны джихадистов Сирийская арабская армия (САА) начала вести обстрел их укрепрайонов в окрестностях населенных пунктов Хрейтан и Хаян, сообщает информационное агентство Damascus Now.

Сирийский центр мониторинга за соблюдением прав человека (SOHR) сообщал, что боевики вооруженной оппозиции арестовали несколько учителей в Африне. Причины взятия под стражу гражданских неизвестны.

Бригады турецкой армии открыли огонь по позициям «Демократических сил Сирии» (SDF) недалеко от населенного пункта Шаварга. Об этом писал военный источник в своем микроблоге в социальной сети Twitter (@Step_Agency). Позже Twitter-канал (@Step_Agency) передавал, что курды начали вести ответный обстрел. В результате столкновения был убит военнослужащий ВС Турции.

Из-за продолжительных проливных дождей поселение Аль-Баб и ряд других населенных пунктов на севере Алеппо оказались сильно затоплены, сообщал местный источник в своем микроблоге в социальной сети Twitter (@OGNreports).

Провинция Дейр-эз-Зор

Карта военных действий – Дейр-эз-Зор

ВВС международной коалиции нанесли удары по предполагаемым укрытиям террористов «Исламского государства» в районе Аль-Багуз на востоке провинции Дейр-эз-Зор, писал местный источник на своей странице в социальной сети Twitter (@smmsyria).

Тем временем банды ИГИЛ1, проникновение которых в пустыню на юге региона не смогли предотвратить проамериканские «Демократические силы Сирии» (SDF), атаковали позиции правительственных войск, писал Twitter-канал (@DeirEzzor24).

В населенном пункте Аш-Шаафа на востоке провинции были обнаружены тела четырех террористов «Исламского государства», передавал военный источник на своей странице в социальной сети Twitter (@EuphratesPost). В этом же месте были найдены оружие и средства связи.

Жители административного центра региона вышли на митинг против передачи Голанских высот под власть Израиля. Об этом сообщал местный Twitter-канал (@HarbiehNadie). Ранее президент США Дональд Трамп подписал указ о признании суверенитета Израиля над данной территорией.

Провинция Даръа

Карта военных действий – Даръа

Инженерные бригады Сирийской арабской армии (САА) продолжили вести работы по уничтожению опасных следов присутствия радикальных исламистов на территории провинции Даръа. Местный источник передавал на своей странице в Twitter (@SyriawatanNews), что бойцы правительственных войск взрывали мины и боеприпасы, оставленные джихадистами в районе поселения Джабаб на севере региона.

В конце дня члены «спящей ячейки» боевиков открыли огонь по контрольно-пропускному пункту САА в административном центре региона, сообщал Twitter-канал (@QalaatAlMudiq). По данным автора публикации, в результате нападения боец правительственных сил получил ранение. Напомним, Даръа была освобождена от незаконных вооруженных формирований летом прошлого года. Джихадисты были вынуждены сдать свои позиции сирийской армии и уехать на север страны.

Провинция Идлиб

Карта военных действий – Идлиб

Утром радикальные исламисты предприняли попытку атаковать позиции Сирийской арабской армии (САА) на юге провинции Идлиб с использованием беспилотного летательного аппарата, передавал военный источник на своей странице в социальной сети Twitter (@SteeleM35085377). Бойцы правительственных сил сбили дрон джихадистов и открыли огонь по их укрытиям.

Twitter-канал (@HalabTodayTV) сообщал, что САА вела артиллерийский обстрел опорных пунктов террористов «Джебхат ан-Нусры»1 недалеко от Хан Шейхуна.

Провинция Ракка

Карта военных действий – Ракка

На территории провинции Ракка не прекращаются аресты гражданских боевиками «Демократических сил Сирии» (SDF), писало Damascus Now. Напомним, члены курдских военизированных отрядов принудительно зачисляют задержанных в ряды SDF.

Недалеко от населенного пункта Аль-Мансура террористы «Исламского государства» похитили четырех мирных жителей, передавал местный источник на своей странице в Facebook (@dimashq.now).  Сообщалось, что радикалы казнили пленников.

Позже в административном центре Ракки произошла детонация самодельного взрывного устройства, заложенного радикалами ИГ1,  писал местный источник на своей странице в социальной сети Twitter (@HalabTodayTV). В результате взрыва погибло двое детей.

Провинция Хама

Карта военных действий – Хама

На севере провинции Хама в течение дня отмечались столкновения между Сирийской арабской армией (САА) и незаконными вооруженными формированиями. Военный источник писал на своей странице в Twitter (@HalabTodayTV), что в окрестностях населенных пунктов Аль-Латамина и Кафр Зета были зафиксированы перестрелки между правительственными войсками САР и боевиками группировки «Джейш аль-Изза». Также столкновения между САА и террористами отмечались к югу от деревни Мааркаба, сообщал Telegram-канал (@SyrianArabNewsAgency).

Вечером члены протурецкого вооруженного формирования попытались  проникнуть на подконтрольные САА территории через контрольно-пропускной пункт в Масасне, писало информационное агентство Al Mayadeen. По данным издания, правительственные войска САР отбили атаку джихадистов и открыли огонь по их укрытиям в этой части региона.

На северо-западе региона шли бои между САА и «Исламской партией Туркестана» (террористическая организация, запрещенная на территории РФ), передавало информационное агентство Al-Masdar News.

Провинция Эс-Сувейда

Карта военных действий – Эс-Сувейда

В населенном пункте Хальхаля на севере провинции Эс-Сувейда произошла детонация самодельного устройства, передавало информационное агентство Damascus Now на своей странице в социальной сети Facebook (@dimashq.now). В результате инцидента пострадало трое детей.

Ранее в регионе были нейтрализованы члены «спящей ячейки» «Исламского государства». Напомним, правительственные войска освободили Эс-Сувейду от ИГИЛ в конце прошлого года, зачистив от джихадистов вулканическое плато Ас-Сафа.

1 Организация запрещена на территории РФ.

Участники боевых действий на территории Сирии (показать инфографику)

Автор: Сергей Петров
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