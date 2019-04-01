Сирия итоги за сутки на 1 апреля 06.00: двое детей погибли при взрыве в Ракке, САА отбила атаку боевиков на севере Хамы

Сирия, 1 апреля. Двое детей погибли при взрыве в Ракке, САА отбила атаку боевиков «Джейш аль-Иззы» на севере Хамы, перестрелки между ВС Турции и курдами в Алеппо. Об этом сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: вели обстрел позиций радикалов в Алеппо, Идлибе и Хаме.

«Исламское государство»1: казнило четырех мирных жителей Ракки, атаковало КПП САА в Дейр-эз-Зоре.

«Сирийская свободная армия» (ССА): пыталась проникнуть на подконтрольные САА территории Хамы.

Курды: продолжают проводить принудительную мобилизацию гражданских в Ракке, вели обстрел позиций ВС Турции в Алеппо.

Международная коалиция: продолжает наносить удары по Аль-Багузу.

Провинция Алеппо

SOHR передавал, что на юге провинции Алеппо были зафиксированы перестрелки между радикальными исламистами и правительственными войсками САР. Кроме того, бои отмечались недалеко от населенного пункта Кафр Хамра. Об этом писал Twitter-канал (@TNTreports).

В конце дня радикалы вновь атаковали жилые кварталы Алеппо, сообщал местный источник в Telegram (@hosienmortadapressnew). Данных о пострадавших нет. В ответ на агрессию со стороны джихадистов Сирийская арабская армия (САА) начала вести обстрел их укрепрайонов в окрестностях населенных пунктов Хрейтан и Хаян, сообщает информационное агентство Damascus Now.

Сирийский центр мониторинга за соблюдением прав человека (SOHR) сообщал, что боевики вооруженной оппозиции арестовали несколько учителей в Африне. Причины взятия под стражу гражданских неизвестны.

Бригады турецкой армии открыли огонь по позициям «Демократических сил Сирии» (SDF) недалеко от населенного пункта Шаварга. Об этом писал военный источник в своем микроблоге в социальной сети Twitter (@Step_Agency). Позже Twitter-канал (@Step_Agency) передавал, что курды начали вести ответный обстрел. В результате столкновения был убит военнослужащий ВС Турции.

Из-за продолжительных проливных дождей поселение Аль-Баб и ряд других населенных пунктов на севере Алеппо оказались сильно затоплены, сообщал местный источник в своем микроблоге в социальной сети Twitter (@OGNreports).

Провинция Дейр-эз-Зор

ВВС международной коалиции нанесли удары по предполагаемым укрытиям террористов «Исламского государства» в районе Аль-Багуз на востоке провинции Дейр-эз-Зор, писал местный источник на своей странице в социальной сети Twitter (@smmsyria).

Тем временем банды ИГИЛ1, проникновение которых в пустыню на юге региона не смогли предотвратить проамериканские «Демократические силы Сирии» (SDF), атаковали позиции правительственных войск, писал Twitter-канал (@DeirEzzor24).

В населенном пункте Аш-Шаафа на востоке провинции были обнаружены тела четырех террористов «Исламского государства», передавал военный источник на своей странице в социальной сети Twitter (@EuphratesPost). В этом же месте были найдены оружие и средства связи.

Жители административного центра региона вышли на митинг против передачи Голанских высот под власть Израиля. Об этом сообщал местный Twitter-канал (@HarbiehNadie). Ранее президент США Дональд Трамп подписал указ о признании суверенитета Израиля над данной территорией.

Провинция Даръа

Инженерные бригады Сирийской арабской армии (САА) продолжили вести работы по уничтожению опасных следов присутствия радикальных исламистов на территории провинции Даръа. Местный источник передавал на своей странице в Twitter (@SyriawatanNews), что бойцы правительственных войск взрывали мины и боеприпасы, оставленные джихадистами в районе поселения Джабаб на севере региона.

В конце дня члены «спящей ячейки» боевиков открыли огонь по контрольно-пропускному пункту САА в административном центре региона, сообщал Twitter-канал (@QalaatAlMudiq). По данным автора публикации, в результате нападения боец правительственных сил получил ранение. Напомним, Даръа была освобождена от незаконных вооруженных формирований летом прошлого года. Джихадисты были вынуждены сдать свои позиции сирийской армии и уехать на север страны.

Провинция Идлиб

Утром радикальные исламисты предприняли попытку атаковать позиции Сирийской арабской армии (САА) на юге провинции Идлиб с использованием беспилотного летательного аппарата, передавал военный источник на своей странице в социальной сети Twitter (@SteeleM35085377). Бойцы правительственных сил сбили дрон джихадистов и открыли огонь по их укрытиям.

Twitter-канал (@HalabTodayTV) сообщал, что САА вела артиллерийский обстрел опорных пунктов террористов «Джебхат ан-Нусры»1 недалеко от Хан Шейхуна.

Провинция Ракка

На территории провинции Ракка не прекращаются аресты гражданских боевиками «Демократических сил Сирии» (SDF), писало Damascus Now. Напомним, члены курдских военизированных отрядов принудительно зачисляют задержанных в ряды SDF.

Недалеко от населенного пункта Аль-Мансура террористы «Исламского государства» похитили четырех мирных жителей, передавал местный источник на своей странице в Facebook (@dimashq.now). Сообщалось, что радикалы казнили пленников.

Позже в административном центре Ракки произошла детонация самодельного взрывного устройства, заложенного радикалами ИГ1, писал местный источник на своей странице в социальной сети Twitter (@HalabTodayTV). В результате взрыва погибло двое детей.

Провинция Хама

На севере провинции Хама в течение дня отмечались столкновения между Сирийской арабской армией (САА) и незаконными вооруженными формированиями. Военный источник писал на своей странице в Twitter (@HalabTodayTV), что в окрестностях населенных пунктов Аль-Латамина и Кафр Зета были зафиксированы перестрелки между правительственными войсками САР и боевиками группировки «Джейш аль-Изза». Также столкновения между САА и террористами отмечались к югу от деревни Мааркаба, сообщал Telegram-канал (@SyrianArabNewsAgency).

Вечером члены протурецкого вооруженного формирования попытались проникнуть на подконтрольные САА территории через контрольно-пропускной пункт в Масасне, писало информационное агентство Al Mayadeen. По данным издания, правительственные войска САР отбили атаку джихадистов и открыли огонь по их укрытиям в этой части региона.

На северо-западе региона шли бои между САА и «Исламской партией Туркестана» (террористическая организация, запрещенная на территории РФ), передавало информационное агентство Al-Masdar News.

Провинция Эс-Сувейда

В населенном пункте Хальхаля на севере провинции Эс-Сувейда произошла детонация самодельного устройства, передавало информационное агентство Damascus Now на своей странице в социальной сети Facebook (@dimashq.now). В результате инцидента пострадало трое детей.

Ранее в регионе были нейтрализованы члены «спящей ячейки» «Исламского государства». Напомним, правительственные войска освободили Эс-Сувейду от ИГИЛ в конце прошлого года, зачистив от джихадистов вулканическое плато Ас-Сафа.

1 Организация запрещена на территории РФ.

Участники боевых действий на территории Сирии (показать инфографику)