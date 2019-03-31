Резник отреагировал на запрет песни «Маленькая страна» на Украине

Москва, 31 марта. Российский и советский поэт Илья Резник прокомментировал решение Службы безопасности Украины признать «экстремистским» текст песни «Маленькая страна», который исполняет Наташа Королева.

Ранее певица Наташа Королева заявила, что ее песня «Маленькая страна» признана экстремистской на Украине. Такие выводы были сделаны Службой безопасности Украины.

Резник напомнил, что Наташа Королева более 20 лет исполняет песню «Маленькая страна», которая является ее визитной карточкой. Поэт выразил сожаление в связи с тем, что власти Украины пытаются оказать влияние на искусство.

«Они посчитали, что это экстремистская песня. Только люди с нездоровой психикой могут говорить такое. Больное общество. Поэтому, кроме сочувствия этим людям и неприятия того, что там творится, у меня нет», — сказал Резник.

Поэт также напомнил, что был внесен в черный список скандального сайта «Миротворец» после поездки его коллектива в «Артек», передает телеканал «Звезда».

Стоит отметить, что ранее лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров опубликовал стихотворение о «русской термоядерной попсе», в котором высмеял запрет песни «Маленькая страна» Наташи Королевой.

Напомним, в октябре 2016 года власти Украины запретили Наташе Королевой въезд на территорию страны. В 2017 году в качестве исключения Королевой разрешили посетить похороны бабушки.