Лента новостей Выбор региона Поиск
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Происшествия

Самолет вернулся в аэропорт Бостона из-за столкновения со стаей гусей

50
0 Оставить комментарий

Самолет вернулся в аэропорт Бостона из-за столкновения со стаей гусей

Бостон, 31 марта. Самолет авиакомпании American Airlines, выполнявший маршрут из Бостона в Нью-Йорк, столкнулся со стаей гусей, экипаж был вынужден совершить экстренную посадку.

Инцидент произошел в 10.08 по местному времени (17.08 по Москве), когда рейс 2163 вылетел из международного аэропорта Бостона и направился в Нью-Йорк. На борту воздушного судна находились 99 пассажиров, а также четыре члена экипажа.

Самолет после столкновения с птицами возвратился в Бостон. Лайнер Embraer E190 благополучно приземлился и вырулил к воротам.

По словам представителя авиакомпании Росса Фейнштейна, пассажиры пересели на другое воздушное судно. Группа технического обслуживания авиакомпании в Бостоне проведет осмотр самолета.

Ранее стало известно о том, что пассажирский самолет, следовавший по маршруту Москва — Будапешт, только с третьей попытки смог приземлиться в пункте назначения. Экипаж лайнера дважды пытался выпустить шасси при заходе на посадку, но оба раза были безуспешны. Посадить самолет удалось только после активирования аварийных систем, тогда шасси у самолета вышли.

Автор: Екатерина Кухарева
Источник: CNBC
© 2019 Федеральное агентство новостей
Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
Новости партнеров