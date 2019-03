Самолет вернулся в аэропорт Бостона из-за столкновения со стаей гусей

Бостон, 31 марта. Самолет авиакомпании American Airlines, выполнявший маршрут из Бостона в Нью-Йорк, столкнулся со стаей гусей, экипаж был вынужден совершить экстренную посадку.

Инцидент произошел в 10.08 по местному времени (17.08 по Москве), когда рейс 2163 вылетел из международного аэропорта Бостона и направился в Нью-Йорк. На борту воздушного судна находились 99 пассажиров, а также четыре члена экипажа.

Самолет после столкновения с птицами возвратился в Бостон. Лайнер Embraer E190 благополучно приземлился и вырулил к воротам.

По словам представителя авиакомпании Росса Фейнштейна, пассажиры пересели на другое воздушное судно. Группа технического обслуживания авиакомпании в Бостоне проведет осмотр самолета.

A first for me in something like 4 million air miles. We hit a goose on takeoff and the skilled @americanair pilots brought us back for an emergency landing. pic.twitter.com/bn6Uo9sxJ2