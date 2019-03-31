Сирия новости 31 марта 22.30: радикалы обстреляли Алеппо, при взрыве в Эс-Сувейде пострадало трое детей

Сирия, 31 марта. Радикалы открыли огонь по жилым кварталам Алеппо, при взрыве в Эс-Сувейде пострадало трое детей, САА отбила атаку «Джейш аль-Иззы» в Хаме. Об этом сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: ведут обстрел позиций радикалов в Алеппо и Хаме.

«Сирийская свободная армия» (ССА): пыталась проникнуть на подконтрольные САА территории Хамы.

Курды: ведут бои с ВС Турции в Алеппо.

Провинция Алеппо

Радикальные исламисты снова открыли огонь по жилым кварталам административного центра провинции Алеппо, передает местный источник в Telegram (@hosienmortadapressnew). Данных о пострадавших нет. В ответ на агрессию со стороны джихадистов Сирийская арабская армия (САА) начала вести обстрел их укрепрайонов в окрестностях населенных пунктов Хрейтан и Хаян, сообщает информационное агентство Damascus Now.

На севере региона продолжаются перестрелки между турецкой армией и «Демократическими силами Сирии» (SDF), пишет Twitter-канал (@FuratNews).

Провинция Дейр-эз-Зор

В населенном пункте Аш-Шаафа на востоке провинции Дейр-эз-Зор обнаружены тела четырех террористов «Исламского государства»1, передает военный источник на своей странице в социальной сети Twitter (@EuphratesPost). В этом же месте были найдены оружие и средства связи.

Жители административного центра региона вышли на митинг против передачи Голанских высот под власть Израиля. Об этом сообщает местный Twitter-канал (@HarbiehNadie). Ранее президент США Дональд Трамп подписал указ о признании суверенитета Израиля над данной территорией.

Провинция Хама

Боевики группировки «Джейш аль-Изза» пытались проникнуть на подконтрольные Сирийской арабской армии (САА) территории на севере провинции Хама через контрольно-пропускной пункт в Масасне, пишет информационное агентство Al Mayadeen. По данным издания, правительственные войска САР отбили атаку джихадистов и открыли огонь по их укрытиям в этой части региона.

Также столкновения между САА и террористами зафиксированы к югу от деревни Мааркаба, передает Telegram-канал (@SyrianArabNewsAgency).

Провинция Эс-Сувейда

В населенном пункте Хальхаля на севере провинции Эс-Сувейда произошла детонация самодельного устройства, передает информационное агентство Damascus Now на своей странице в социальной сети Facebook (@dimashq.now). В результате инцидента пострадало трое детей.

Ранее в регионе были нейтрализованы члены «спящей ячейки» «Исламского государства». Напомним, правительственные войска освободили Эс-Сувейду от ИГИЛ1 в конце прошлого года, зачистив от джихадистов вулканическое плато Ас-Сафа.

1 Организация запрещена на территории РФ.

Участники боевых действий на территории Сирии (показать инфографику)