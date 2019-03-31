Россиянка погибла в ДТП на Бали

Москва, 31 марта. Российская туристка из Волгограда погибла на Бали в дорожно-транспортном происшествии.

Как передает «СоцИнформБюро», 25-летняя девушка отправилась в путешествие в середине марта. Она взяла в аренду скутер и попала на нем в аварию, детальной информации о случившемся к настоящему моменту нет. По некоторым данным, она скончалась при столкновении с грузовым автомобилем.

Родственники погибшей сообщили, что на транспортировку тела погибшей и похороны требуются большие деньги, однако страховая компания пообещала оказать помощь родным женщины.

Ранее сообщалось, что двое граждан России погибли в дорожно-транспортном происшествии на склоне холма Патонг, расположенного на тайском острове Пхукет.