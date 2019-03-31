Microsoft и Sony не выпустят новые консоли в 2019 году

Москва, 31 марта. Корпорации Sony и Microsoft заявили, что не планируют выпускать новые консоли в 2019 году, заметив, что их презентация намечена на ближайшее будущее.

О том, что консоли не появятся на рынке в текущем году рассказал главный редактор издания «Kotaku». Он подчеркнул, что к настоящему моменту даже игровые студии не получили их прототипы.

По некоторым данным, новые консоли по производительности превзойдут Google Stadia.

Ранее сообщалось, что компания Microsoft возобновила разработку сгибающегося смартфона Surface Phone. Уже появилось изображение специального шарнирного механизма, который предназначен для скрепления двух частей устройства. Предполагается, что он позволит использовать сгибающийся смартфон также в качестве ноутбука.