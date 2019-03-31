Порошенко и Зеленский, по данным exit poll, выходят во второй тур выборов

Киев, 31 марта. Шоумен Владимир Зеленский и действующий президент Украины Петр Порошенко выходят во второй тур выборов главы государства. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные нескольких exit poll.

По разным результатам опросов, комедийный актер набрал от 29,25% до 30,7% голосов избирателей. Действующего президента Украины, сообщили exit poll, поддержали 18,5%-19,19% граждан.

Опрашивали украинцев на выходе из участков exit poll телеканалов «Прямой», «112.Украина», «1+1». Согласно полученной им информации, третье место заняла экс-премьер Украины, лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко, за нее отдали голоса, по разным данным, от 13,75% ​​​до 14% избирателей.

Напомним, в воскресенье на Украине прошло голосование за кандидатов на высший административный пост страны. На должность президента претендуют 39 человек, для голосования были составлены рекордно длинные бюллетени.

Порядка 30 тысяч избирательных участков открылись 31 марта на Украине в 08.00 по местному времени (совпадает с московским). Свыше 29 миллионов граждан Украины были включены в избирательные списки. Голосование продлилось до 20.00.

По данным Центральной избирательной комиссии Украины, явка на президентских выборах превысила 45%. Наибольшая активность избирателей была зафиксирована в Запорожской, Черниговской и Днепропетровской областях. В ЦИК отметили, что серьезных нарушений в ходе голосования зафиксировано не было.

При этом МВД Украины сообщило о получении 25 заявлений о нарушениях избирательного процесса. По данным пресс-службы министерства, с жалобами в правоохранительные органы обратились избиратели в семи регионах страны. Больше всего сообщений связано с незаконной агитацией.