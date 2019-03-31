Завершилось голосование на выборах президента Украины

Киев, 31 марта. Голосование на выборах президента Украины завершено. Избирательные участки прекратили свою работу в 20.00 (совпадает с мск)​​​.

По данным Центральной избирательной комиссии Украины, явка на президентских выборах превысила 45%. Наибольшая активность избирателей была зафиксирована в Запорожской, Черниговской и Днепропетровской областях. В ЦИК отметили, что серьезных нарушений в ходе голосования зафиксировано не было. По данным МВД Украины, правоохранители получили более 1,7 тысячи сообщений о нарушениях в ходе выборов.

Стоит отметить, что на пост президента Украины претендуют 39 кандидатов, что является рекордом. Среди основных претендентов на президентскую должность шоумен Владимир Зеленский, действующий глава государства Петр Порошенко, а также лидера партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко. По мнению экспертов, будущий президент Украины определится по итогам второго тура.

Впервые на этих выборах в качестве наблюдателей нет российских граждан. Ранее Киев отказался принимать заявки на регистрацию наблюдателей из России. Москва считает, что недопуск наблюдателей из РФ на выборы президента Украины ставит под вопрос легитимность всего избирательного процесса. Российская сторона также отметила, что закрытие избирательных участков на территории РФ и отказ от проведения выборов на неподконтрольной Киеву территории Донбасса привели к тому, что около 10 миллионов украинцев не смогут принять участие в голосовании.