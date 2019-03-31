Эксперт объяснил, как новые требования ЦБ отразятся на снижении ставок по кредитам

Москва, 31 марта. Новые требования Центробанка РФ по необеспеченным потребительским кредитам могут привести к снижению процентов по кредитам, считает доцент кафедры банковского бизнеса и инновационных финансовых технологий Международного банковского института, кандидат экономических наук Давид Тереладзе.

По словам Тереладзе, новые требования регулятора являются вынужденными на фоне снижения ключевой ставки. Эксперт отметил, что ЦБ РФ взял курс на снижение ключевой ставки, что приведет к снижению процентов по потребительским кредитам. Тереладзе считает, что главная опасность заключается в том, что банки могут «заиграться» и неправильно рассчитать свои возможности в выдаче потребительских кредитов.

«Процентные ставки по кредитам не зависят от мер, которые вводит ЦБ для «подстраховки», они регулируются исключительно размером ключевой ставки. А ее регулятор намерен планомерно снижать, то есть и займы для населения продолжат дешеветь», — заявил эксперт в комментарии ФБА «Экономика сегодня».

Эксперт отметил, что ЦБ проводит вполне здравую и прагматичную политику, стараясь не допустить «перегрева» на рынке кредитования. Тереладзе отметил, что по всем показателям в РФ намечаются позитивные тенденции, что создает классическую ситуацию для кризиса. ЦБ РФ вводит меру предосторожности, которая не позволит просрочкам по кредитам перейти в критическую стадию.

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