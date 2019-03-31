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Американские ученые сняли на видео схватку кенгуровых крыс и змей

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Американские ученые сняли на видео схватку кенгуровых крыс и змей

Москва, 31 марта. Американские ученые сняли на видео схватку змей и кенгуровых крыс, которым за доли секунд удается избежать нападения.

Грызунов уже прозвали ниндзя из-за особенного стиля отражения атаки. Известно, что высокоскоростные камеры установили в местах обитания кенгуровых крыс. На кадрах заметно, как грызун подбирается к змее, но та пытается атаковать его. Зверек резко и высоко подпрыгивает, отбивая задними лапами голову пресмыкающегося.

Отметим, бросок гремучей змеи длится около 100 мс, однако реакция крыс оказалась быстрее — 70 мс.

Напомним, американские ученые сняли на видео тарантула, который напал на молодого опоссума и утащил его в свою нору.

Автор: Сергей Петров
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