Американские ученые сняли на видео схватку кенгуровых крыс и змей

Москва, 31 марта. Американские ученые сняли на видео схватку змей и кенгуровых крыс, которым за доли секунд удается избежать нападения.

Грызунов уже прозвали ниндзя из-за особенного стиля отражения атаки. Известно, что высокоскоростные камеры установили в местах обитания кенгуровых крыс. На кадрах заметно, как грызун подбирается к змее, но та пытается атаковать его. Зверек резко и высоко подпрыгивает, отбивая задними лапами голову пресмыкающегося.

Отметим, бросок гремучей змеи длится около 100 мс, однако реакция крыс оказалась быстрее — 70 мс.

Напомним, американские ученые сняли на видео тарантула, который напал на молодого опоссума и утащил его в свою нору.