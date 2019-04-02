«Самые честные выборы». Часть 43: «Грязные миллионы» для чистых социалистов — нарушают все, но ловят только республиканцев?

Создатель агентства USA Really Александр Малькевич продолжает публикацию глав своего политического «сериала» о перманентной избирательной кампании в США.

Продолжаю рассказывать о «самых честных выборах» в США. В связи с чем напомню, что 3 января началась 116-я сессия Конгресса США, в которой численный перевес впервые за восемь лет оказался у демократов. Демпартия в связи с этим не стала стесняться и завалила коллег инициативами, которые даже при первом приближении вызывают удивление. Такое впечатление, что их сочиняли студенты какого-нибудь элитного кампуса «Лиги Плюща», настолько они оторваны от реальности.

Один из самых любимых вопросов демократических парламентариев: «Нужны ли Америке миллиардеры?» С точки зрения прогрессивных народных избранников быть миллиардером, пока многие на планете голодают и не имеют крыши над головой, аморально. В связи с этим они намерены принять соответствующие реформы, которые бы разрешили правительству отнять у миллиардеров большую часть их состояния.

Один из экономических советников конгрессвумен от Нью-Йорка Александрии Окасио-Кортес — будущей надежды Демократической партии (о ней я уже рассказывал отдельно), Дэн Риффл громогласно заявил о том, что существование каждого миллиардера — это ошибка государственного управления. Как известно, Окасио-Кортес хочет ввести налог в 70% на доходы обеспеченных американцев.

Ее коллега по партии и кандидат в президенты Элизабет Уоррен, мечтающая ввести грабительский налог на имущество миллиардеров, так и вовсе назвала «капитализм без правил и госпланирования» аналогом воровства. Такими темпами к выборам-2020 демократы потребуют «отнять и поделить» собственность всех, кого они посчитают «аморально богатыми». Интересно, что к себе демократы подходят совсем не так строго.

Максималистский взгляд на мир сильно увеличил число противников Окасио-Кортес. Они начали копаться в финансовых документах ее штаба и нашли немало интересного. Как оказалось, будущая «икона» партии устроила своего бойфренда советником по маркетингу собственной кампании и платила ему по 6500 долларов в месяц. Что, в свою очередь, является прямым нарушением запрета непотизма для официальных выборных лиц.

Более того, у Окасио-Кортес нашлись сразу два так называемых Super-PAC (внешние организации, работающие отдельно от штабов). В переводе это «суперкомитет по политической активности», организация, не связанная напрямую с предвыборным штабом кандидата, которой закон позволяет собирать (и тратить) неограниченные суммы на его поддержку или на атаки против его соперников.

Это само по себе забавно, ведь социалисты вроде нее всегда любят критиковать такого рода организации как средство влияния миллиардеров на политиков. Но важнее всего то, что из бюджета обоих Super-PAC были выведены более одного млн долларов на счета частных компаний, принадлежащих помощнику Окасио-Кортес, пакистанцу Сайкату Чакрабарти.

По закону он вообще не имел права давать указания Super-PAC, а уж не то что получать от них деньги на счета своих компаний за некие «оказанные PR-услуги». Все это напоминает довольно примитивный распил пожертвований сторонников социалистов в Нью-Йорке. Сейчас за дело взялась Федеральная электоральная комиссия, которая будет расследовать махинации Окасио-Кортес.

И то дело: любишь критиковать других — попробуй и сама быть, что называется, без греха. Впрочем, об этом я еще не раз напишу отдельно; пока что — только цифры и факты.

В новоизбранной Палате представителей — 235 демократов, 199 республиканцев, а судьба еще одного места по 9-му округу в Северной Каролине, где были обнаружены фальсификации, будет решаться заново.

О скандале в Северной Каролине я уже подробно рассказывал: там из-за мошенничества на выборах назначены перевыборы в Конгресс. И русские, что характерно, ни при чем! Просто электоральная комиссия нашла доказательства массового мошенничества со стороны штаба республиканца Марка Харриса, который выиграл место в Палату представителей у демократа с отрывом в 906 голосов. За Харриса оказался 61% голосовавших по почте в округе, где за республиканцев проголосовали 19% избирателей.

Как же так получилось?

Расследование установило, что оперативник штаба Харриса платил сотрудникам 125 долларов за каждые принесенные 50 бюллетеней досрочного голосования, на которых они потом ставили нелегальные подписи как свидетели. Всего таких бюллетеней насобирали 1000 из двух округов. Харрис заявил под присягой, что ничего не знал о мошенничестве и до последнего требовал утвердить его в качестве победителя. Когда расследование было проведено и были установлены эти столь вопиющие факты, Марк Харрис заявил, что правильно будет назначить перевыборы. Когда они будут — другой вопрос, но получается, что без таких вот «нарисованных» бюллетеней он победить бы не смог.

И еще немного о выборах — и определенных странностях в электоральных законах США. В августе прошлого года состоялись досрочные выборы в Конгресс: штат Огайо, 12-й избирательный округ. Демократы пытались всеми силами победить, хотя вот уже 35 лет жители избирают здесь только республиканцев. На праймериз демократов в 12-м округе первенствовал местный активист Дэнни О’Коннор и вышел на выборы против Троя Балдерсона — влиятельного сенатора штата Огайо, представлявшего, соответственно, республиканцев.

Понимая, что в сравнении с Балдерсоном ему остро недостает политического опыта, О’Коннор вел свою предвыборную кампанию как аутсайдер, который не замаран никакими коррупционными связями в Вашингтоне. Он сознательно выдвигался с умеренных позиций, говорил, что поддерживает некоторые решения Дональда Трампа, и критиковал руководство демократов в Конгрессе. Плюс партийное руководство выделило ему более 2 млн долларов в помощь. И это почти в четыре раза превысило бюджет кампании Балдерсона, который потратил порядка 500 тыс. долларов.

Тем не менее исход выборов оказался для демократов неутешительным. Балдерсон обошел своего оппонента с отрывом в 1% (101 тыс. голосов против 100 тыс.). Борьба была напряженной, денег, как вы видите, потратили немало. Но… в ноябре выборы прошли снова. Да, я ничего не путаю. Просто в августе были «специальные выборы» (на полгода): конгрессмен занимал кабинет в Конгрессе США с сентября 2018 года по первые числа января 2019-го. И сразу же после победы шел на «плановые выборы». Чем и занялась «сладкая парочка» Балдерсон — О’Коннор; из одной кампании они плавно перешли в другую. Республиканец при этом свой результат закрепил, выиграв 6 ноября уже куда более внушительно: 171,5 тыс. голосов против 156,5 тыс.

Но вы представляете, какие деньги Демократическая партия потратила (и была готова потратить и больше!) только для того, чтобы на полгода ввести своего кандидата в Палату представителей Конгресса США?!

«Самые честные выборы». Часть 42: «Демократический» харассмент: как «дед-фетишист» и прокурор-коммунист отстаивают права американок

«Самые честные выборы». Часть 41: «бодрые негритянки» сокрушили монархию в Чикаго

«Самые честные выборы». Часть 40: Трамп побеждает по рейтингам и фандрайзингу. В тех штатах, где ему разрешат… баллотироваться

«Самые честные выборы». Часть 39: «Русские хакеры» поддержали республиканца, но работали на демократов

«Самые честные выборы». Часть 38: «Мертвая корова» на службе у демократов