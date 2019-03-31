Продажи Renault в России резко снизились в феврале

Москва, 31 марта. Российские дилеры продали почти 8,5 тысяч машин марки Renault, передает «Автостат».

Показатели упали на четверть по сравнению с данными минувшего года. Стоит отметить, что за первые два месяца 2019 года машины французской марки купили около 16,3 тысяч человек.

Самым популярным автомобилем этой марки остается модель Duster. Ее в феврале приобрели более 2,3 тысяч человек. Далее идет Logan с 2,3 тысячами реализованных экземпляров. Тройку лидеров замыкает Kaptur (1938 единиц).

Ранее эксперты аналитического агентства «Автостат» рассказали, что самыми популярными хэтчбеками и лифтбеками в России стали KIA Rio X-Line и LADA Granta.