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Продажи Renault в России резко снизились в феврале

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Продажи Renault в России резко снизились в феврале

Москва, 31 марта. Российские дилеры продали почти 8,5 тысяч машин марки Renault, передает «Автостат».

Показатели упали на четверть по сравнению с данными минувшего года. Стоит отметить, что за первые два месяца 2019 года машины французской марки купили около 16,3 тысяч человек.

Продажи Renault в России резко снизились в феврале

Самым популярным автомобилем этой марки остается модель Duster. Ее в феврале приобрели более 2,3 тысяч человек. Далее идет Logan с 2,3 тысячами реализованных экземпляров. Тройку лидеров замыкает Kaptur (1938 единиц).

Продажи Renault в России резко снизились в феврале

Ранее эксперты аналитического агентства «Автостат» рассказали, что самыми популярными хэтчбеками и лифтбеками в России стали KIA Rio X-Line и LADA Granta.

Автор: Сергей Петров
Источник: Автостат
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