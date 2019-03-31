 Восхищенные пользователи Сети назвали «страж-птицей» новый российский БПЛА

Москва, 31 марта. Новый российский беспилотник-перехватчик, вооруженный автоматическим карабином «Вепрь», испугал западные СМИ и в то же время восхитил пользователей Сети.

Foxtrot Alpha назвал новое необычное оружие России «летающим кошмаром» Запада, который способен провести в полете до 40 минут. Автор статьи положительно оценил вооружение российского беспилотного аппарата. По его словам, автоматический «Вепрь» с дробовыми боеприпасами и в комбинации с дроном-истребителем способен сбивать маленькие движущиеся цели, какими могут стать вражеские беспилотники.

При этом журналист отметил и особенности работы БПЛА. Дроном управляет оператор по видеосвязи с прицельной системой, а сам аппарат взлетает и совершает посадку из положения «сидя на хвосте». Такая особенность, обратил внимание журналист, позволяет обходиться без специально подготовленной площадки или взлетно-посадочной полосы.

Не остались в стороне от похвалы беспилотника-перехватчика и пользователи Сети. Дрон даже назвали «страж-птицей» и поинтересовались, задумываются ли разработчики о гражданской версии.

«Удачи и всяческих успехов разработчикам страж-птицы!» — написал Андрей К.

«Браво, просто отлично! Да еще и с вертикальным взлетом и посадкой! Сказать, что я хочу такой, — ничего не сказать. Насчет гражданской версии, что думаете? Будете выпускать в серию?» — спросил Эдик Левин.

«Здорово, даже если не пойдет в серию, это опыт и технические наработки. Надеюсь, найдется применение, а на крыльях можно солнечные батареи поставить», — предложил Pavel J.﻿

«Неожиданно компактный. Очень эффектный взлет. Никаких катапульт или мускульной силы, браво!» — написал пользователь с ником ЭвМ.

Оценили оружие и англоязычные пользователи.

«Концепция беспилотника невероятна, вертикальный взлет и посадка идеальны … Эта концепция беспилотника с камерой вместо пистолета была бы идеальным гражданским продуктом!!!» — отметил XAVAX.

Напомним, ранее Минобороны РФ опубликовало эффектное видео, на кадрах которого показало действие ослепляющего оружия. По словам военнослужащих, оно ослепляет противника, дезориентирует его и может даже вызывать галлюцинации.