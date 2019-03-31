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Спецпредставитель США оценил шансы Мадуро сохранить власть в Венесуэле

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Спецпредставитель США оценил шансы Мадуро сохранить власть в Венесуэле

Вашингтон, 31 марта. Специальный представитель США по Венесуэле Эллиот Абрамс считает, что руководство южноамериканской республики будет отстранено от власти в течение одного года. Об этом Абрамс заявил в эфире телеканала CNN.

Абрамс выразил сомнение в том, что президенту Венесуэлы Николасу Мадуро удастся сохранить власть в стране в течение года.

«Я глубоко сомневаюсь, что будет так. Я очень сомневаюсь, что год спустя мы будем говорить об этом», — пояснил дипломат.

По мнению Абрамса, дальнейшие события в Венесуэле не будут развиваться по «сирийскому сценарию». Он также добавил, что в Вашингтоне «не ожидают быстрой смены власти в Венесуэле».

Напомним, в конце января лидер оппозиции Венесуэлы Хуан Гуайдо объявил себя «временным президентом страны». США и несколько европейских государств заявили о признании Гуайдо, а также потребовали от Каракаса провести внеочередные выборы президента Венесуэлы. Россия, Китай и ряд других стран поддержали законного президента Венесуэлы Николаса Мадуро.

Позднее президент США Дональд Трамп заявил, что Белый дом рассматривает военную интервенцию в Венесуэлу в качестве «одного из вариантов решения кризиса» в республике.

Автор: Артем Никулин
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