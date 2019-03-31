Эксперт объяснил, почему беспилотник с карабином «Вепрь» из РФ испугал Запад

Новый российский беспилотник-перехватчик, вооруженный автоматическим карабином «Вепрь», высоко оценили на Западе. Видео испытаний экспериментального аппарата вызвало восхищение у зарубежных СМИ.

Так, Foxtrot Alpha назвал БПЛА «летающим кошмаром», который может находиться в полете до 40 минут. Авторы издания подчеркнули, что дроном управляет оператор по видеосвязи с прицельной системой, а сам БПЛА взлетает и совершает посадку из положения «сидя на хвосте». Отмечается, что такая особенность позволяет ему обходиться без специально подготовленной площадки или взлетно-посадочной полосы.

Впечатлило иностранных журналистов и вооружение российского беспилотника-перехватчика. Аппарат снабжен автоматическим карабином «Вепрь» с дробовыми боеприпасами, что значительно облегчает стрельбу по маленьким движущимся целям. Резюмируя, издание отметило, что подобную ударную систему в теории можно использовать не только против дронов.

Военный эксперт журнала «Арсенал Отечества» Алексей Леонков в комментарии Федеральному агентству новостей объяснил, почему российский беспилотник-перехватчик произвел сильное впечатление на западные СМИ. Эксперт напомнил, что оружие впервые показали на форуме «Армия-2017» и уже тогда оно смогло хорошо себя зарекомендовать.

«Тогда этот БПЛА был вооружен гладкоствольным карабином «Вепрь-12 Молот», от чего пошло название аппарата. Беспилотник сделал выстрелы в автоматическом режиме, при этом продолжал лететь с определенным курсом, то есть стрельба не сказывалась на его пилотажных свойствах. Управление, естественно, велось с земли. У него имеется двуствольный карабин, он заряжается картечью, которая может быть достаточно опасной для небольших беспилотников», — объяснил он.

Потом, по словам собеседника ФАН, концерн «Алмаз-Антей» запатентовал экспериментальную установку и продолжил ее совершенствовать.

«На вооружении остался дробовик, который позволяет повреждать беспилотники. Помимо карабина, на аппарат предполагается устанавливать автоматы Калашникова, что повышает эффективность БПЛА во время выполнения боевых задач», — добавил Леонков.

Как отметил военный эксперт, данный беспилотник может быть надежным подспорьем для российских ЗРК в борьбе с иностранными комплексами.

«Российский дрон производят по программе противодействия БПЛА, на которые делают основную ставку многие разработчики на Западе, — так называемые барражирующие боеприпасы, которые являются достаточно серьезным вызовом для ЗРК, — пояснил он. — Не все комплексы находятся в состоянии боеготовности, чтобы отразить угрозу, а беспилотники способны это сделать достаточно эффективно и без больших затрат. Стрелять при помощи ЗРК по дешевым беспилотникам — дорогое удовольствие».

Резюмируя, Алексей Леонков предположил, что одной из задач беспилотника-перехватчика с карабином «Вепрь» будет охрана наших зенитно-ракетных комплексов, когда они будут перезаряжаться.

«Аппарат станет надежным подспорьем нашим ЗРК», — объяснил страх Запада Леонков перед новым российским дроном.

Ранее ФАН писало, что эксперты объяснили, почему американский танк Abrams значительно уступает российской «Армате». Отмечается, что в случае прямого столкновения отечественные танки «снесут» всю технику Соединенных Штатов.