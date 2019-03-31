Российских журналистов не пустили на избирательный участок в украинском посольстве в Минске

Минск, 31 марта. Украинские дипломаты не пустили российских журналистов на избирательный участок в посольстве Украины в Минске, об этом сообщает РИА Новости.

«Конечно, из российских СМИ на участок никого не пускаем», — сообщил дипломат журналисту РИА Новости, аккредитованному в Белоруссии.

Украинский дипломат рассказал, что представители российских СМИ в воскресенье пытались попасть в украинское посольство, но их не пустила охрана. Собеседник агентства отказался уточнить причину, по которой российских журналистов не пустили в здание дипмиссии в Минске. При этом представителей белорусских, украинских и других иностранных СМИ в посольство пускали.

По данным РИА Новости, отказ в допуске в посольство также получили корреспонденты НТВ и РЕН ТВ. Российским журналистам позволили лишь снимать снаружи и опрашивать граждан Украины у входа в посольство.

Напомним, в воскресенье на Украине проходят выборы президента страны. Избирательные участки расположены на территории Белоруссии в Минске и Бресте в зданиях украинских посольств. Участие в выборах президента Украины на территории Белоруссии могут принять до 13 тысяч человек.

По данным на 15.00 по московскому времени явка составила 43,86%. На должность президента Украины претендуют 39 человек. По данным социологического опроса, более 80% украинцев заявили о желании отдать свой голос на выборах.

МВД Украины зафиксировало более 1,3 тысячи сообщений о нарушении избирательного процесса. В нарушении правил голосованию уличен и кандидат в президенты Украины Олег Ляшко, который продемонстрировал журналистам заполненный бюллетень.