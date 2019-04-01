«Самые честные выборы». Часть 42: «Демократический» харассмент: как «дед-фетишист» и прокурор-коммунист отстаивают права американок

Создатель агентства USA Really Александр Малькевич продолжает публикацию глав своего политического «сериала» о перманентной избирательной кампании в США.

Рассказ о том, как идут (на самом деле пока еще только начались) праймериз у Демократической партии, — отдельная «песня» и свой мини-сериал. Стоило мне только проанонсировать, что бывший вице-президент США Джо Байден, работавший в администрации Барака Обамы, уже «почти решился» выдвинуться — из всех демократов он самый известный и мог бы стать фаворитом гонки, — как его тут же начали «мочить». Причем фирменным американским «репутационным оружием».

В общем, обвинили Джо Байдена — 1942 года рождения — в сексуальном харассменте. То есть в домогательствах. Не шутка: бывший кандидат на пост заместителя губернатора штата Невада Люси Флорес заявила, что экс-вице-президент США (а тогда — вполне себе второе лицо в государстве) во время предвыборного мероприятия в ноябре 2014 года неподобающим образом прикоснулся к ней и поцеловал в голову без ее согласия.

«Когда я сделала несколько глубоких вдохов и готовилась выступить перед толпой, почувствовала на плечах две руки. Я застыла, — сообщила Флорес. — Почему вице-президент США прикасается ко мне? Я почувствовала, что он приближается сзади. Он наклонился ближе и вдохнул запах моих волос. И медленно поцеловал меня в затылок. Мой мозг не мог переварить, что происходит. Я была растеряна, шокирована и смущена».

После инцидента Флорес поделилась подробностями случившегося с некоторыми членами своей команды, но не стала давать хода делу. Было не до того? Выборы вице-губернатора член Палаты представителей штата Невада (28-й округ) с треском проиграла республиканцу Марку Хатчисону (34% против 60%). Тогда почему вдруг сейчас она «очнулась»?

Флорес не скрывает: она решила рассказать об этой истории «в связи с разговорами о том, что Байден намерен баллотироваться на президентских выборах в 2020 году». Потому что хочет «раскрыть глаза избирателям» на вот такое поведение потенциального лидера гонки среди демократов.

Вообще, как язвят эксперты, если кто-то следил за американским общественным полем в период президентства Обамы, то не очень-то удивится — видео и фото, на которых Байден подкрадывался к женщинам, нюхал их волосы и терся о них неестественным образом, появлялись регулярно, но никто виду официально не подавал.

Что теперь? Скорее всего, ничего, то есть вполне себе по-американски, если говорить об отношении элит к кумирам демократов. Так, представитель Байдена (в соцсетях бывшего вице-президента теперь иначе как «дед-фетишист» и не называют) заявил, что «видный государственный деятель» уже ничего не помнит. Но Люси «молодец, что рассказала». Видимо, может «взять с полки пирожок».

Байден не одинок в том «всепрощении», которое демократы практикуют в отношении самих себя. Вот вам еще одна история. Итак, Кит Эллисон, Демократическая партия. Один из самых прогрессивных законодателей в Вашингтоне. Он избрался в Конгресс еще в 2006 году и стал первым мусульманином, который смог добиться такого высокого поста. Двенадцать лет он представлял в Палате представителей США 5-й избирательный округ Миннесоты, который, по сути, «передал по наследству»… тоже мусульманке — Ильхан Омар. Сам 5-й округ Миннесоты строго демократический (CPVI-рейтинг «перекоса» в пользу той или иной партии по результатам проведенных выборных кампаний здесь составляет D+26). В общем, любой демократ побеждает легко и уверенно. Но сейчас не об этом.

В прошлом году Эллисон собрался стать новым генпрокурором Миннесоты. С амбициями у него все в порядке: в 2017 году он участвовал в выборах за место руководителя Демократического национального комитета, однако проиграл более умеренному кандидату Тому Пересу. Почему я подчеркиваю слово «умеренный»? Потому что Эллисон состоит в Рабоче-крестьянской партии Миннесоты — региональной социалистической организации, находящейся в союзе с демократами. То есть он почти что коммунист. И при этом мусульманин.

Едем дальше. Стоило Эллисону только собраться на «прокурорские выборы», как его бывшая девушка, экологическая активистка Карен Монан, обвинила политика в рукоприкладстве. Она, оказывается, несколько раз обращалась в полицию, где показывала ссадины, синяки и в одном случае серьезную гематому на лице. Монан обвинила Эллисона в том, что тот не сдерживал себя дома и постоянно оказывал психологическое давление на нее, которое нередко заканчивалось побоями. В итоге в начале 2018 года девушка бросила Эллисона и через несколько месяцев сделала свои обвинения достоянием общественности.

Как можно было ожидать, представители Демпартии — на словах большие сторонники прав женщин — не проявили никакого интереса к истории с Монан. Ведь здесь дело не касалось какого-нибудь консервативного политика или судьи. Демократы были готовы неделями поливать грязью «трамповского» кандидата на пост судьи Верховного суда Бретта Кавано на основании непроверенных и путаных обвинений 37-летней давности. Однако если речь идет о своей партийной номенклатуре, то они всегда будут ее выгораживать всеми имеющимися средствами.

Точно такая же ситуация была в свое время с уже умершим сенатором Эдвардом Кеннеди (младшим братом погибшего президента Джона Кеннеди), который после одной из вечеринок поехал кататься с девушкой, не вписался в поворот, угодил в воду и оставил ее там тонуть. Никто в партии тогда не призывал Кеннеди уволиться или хотя бы принести публичные извинения за то, что случилось. Аналогично все происходило и с Биллом Клинтоном, которому сходили с рук любые его сексуальные похождения. Сошли они и нашему «герою».

Местное отделение демократов согласилось лишь нанять юриста, который бы осуществил проверку обвинений против Эллисона. Этот юрист — Сьюзан Эллингстон, работавшая на демократов и кампанию Хиллари Клинтон, — конечно, не нашла никаких подтверждений произошедшего. В итоге партия отказалась снимать Эллисона с выборов, да и он сам не захотел завершать предвыборную кампанию. Миннесота — довольно либеральный штат, поэтому… Эллисон в итоге победил, несмотря на все обвинения. И 7 января 2019 года официально стал 30-м генеральным прокурором Миннесоты. Так что просто поздравляю жителей штата с новым «силовиком», избивающим женщин.

И еще немного об «электоральных нравах» демократов. Поборники свобод не так давно официально запретили телеканалу Fox News освещать их предвыборные дебаты. Все серьезно: 6 марта председатель национального комитета Демократической партии США Том Перес заявил, что телеканал Fox News не может проводить честные дебаты из-за информации, опубликованной в журнале New Yorker, о якобы «неподобающих отношениях» Трампа и его команды с телеканалом.

Представляете? Один журнал написал — и на основании статьи (частного мнения автора!) целая партия выпускает заявление с таким вот текстом: «телеканал находится в «неподобающих отношениях» с администрацией президента. Руководство партии сомневается, что Fox сможет честно и беспристрастно осветить дебаты». Нормально?

Президент США Дональд Трамп в ответ на это заявил, что подумает над тем, чтобы в ответ отказаться от участия в дебатах на телеканалах, поддерживающих демократов. Плюс отреагировал гневным твитом, в котором пообещал «сделать то же самое с сетями фейковых новостей и радикальными левыми демократами». Запасаемся попкорном…

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