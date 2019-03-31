Масштабные учения ракетных войск пройдут в Тверской области

Москва, 31 марта. Масштабные учения ракетных войск стратегического назначения (РВСН) состоятся в апреле в Тверской области. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

По данным ведомства, более четырех тысяч военнослужащих и 400 единиц техники примут участие в учениях Бологоевского ракетного соединения РВСН.

«В ходе учения планируется отработка обширного перечня задач и вводных, в том числе по приведению в высшие степени боевой готовности, совершению маневренных действий на маршрутах боевого патрулирования, противодействию диверсионным формированиям и ударам высокоточного оружия условного противника», — говорится в сообщении.

В учебных маневрах также будет задействована боевая авиация, в том числе вертолеты Ми-8 и беспилотные летательные аппараты. Кроме того, в учениях примет участие воздушный пункт управления Генерального штаба ВС РФ. В Минобороны РФ также добавили, что в ходе учений особое внимание будет уделено маскировке подвижных грунтовых ракетных комплексов, а также выводу частей и подразделений РВСН из-под ударов условного противника.