Песков рассказал, как часто Путин самостоятельно готовит

Москва, 31 марта. Президент России Владимир Путин не часто готовит, сказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Песков в эфире радиостанции «Говорит Москва» подчеркнул, что Путин готовит, но не так часто.

«Совсем не часто. Но бывает», — заметил пресс-секретарь президента, комментируя слова главы Тувы Шолбана Кара-оола о «шикарном» шашлыке Путина.

Ранее глава республики Шолбан Кара-оол рассказал, что Путин самостоятельно готовит маринад по секретному рецепту и жарит шашлык. По его словам, мясо получается «шикарным».

Также Шолбан Кара-оол поделился, что российский лидер любит фирменный кофе в турке и национальный тувинский чай, который «варится согласно традициям» по особому рецепту бабушки главы республики.

Президент РФ неоднократно посещал Туву в рамках неформального визита, заметил Шолбан Кара-оол, напомнив, что в конце августа 2018 года российский лидер, например, отдохнул на Енисее в республике с министром обороны Сергеем Шойгу и директором ФСБ Александром Бортниковым, а два года назад остановился в Сибири и отправился на подводную охоту.

Визит Путину в Туву состоится, по словам главы республики летом текущего года. По словам Шолбана Кара-оола, глава государства не изменяет сложившейся традиции и приезжает в республику ежегодно.

Визит Путина в Сибирь показывает, что она всегда была и останется центром российской культуры и экономики, уверен крымский политолог Владимир Джараллы. По его мнению, Сибирь, Камчатка и Дальний Восток рассказывают что-то такое о российском национальном характере, что не поддается рациональному исчислению».

Напомним, российский президент Владимир Путин во время государственного визита в КНР самостоятельно приготовил и попробовал местную еду. Он занимался кулинарией не один, а в компании китайского лидера. Кадры, на которых Путин и Си Цзиньпин готовят так называемые гоубули, блюдо очень похожее на пельмени, стали очень популярными.