Тунис, 31 марта. Урегулирование ситуации в Сирии требует того, чтобы внешнее вмешательство в дела страны было прекращено, об этом заявил президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси на открытии 30-го саммита Лиги арабских государств (ЛАГ) в Тунисе.

«Иностранные государства вмешиваются в происходящее в Сирии и создают там свои сферы влияния. Между тем для достижения решения в этой стране нужно, чтобы все подобные интервенции были прекращены», — заявил ас-Сиси.

Кроме того, глава Египта призвал незамедлительно начать переговоры по решению сирийского кризиса в соответствии с женевскими соглашениями и резолюцией 2254. Ас-Сиси заявил, что от стран арабского региона требуется поддержка Сирии и отказ от внешнего вмешательства в дела страны.

Также президент Египта прокомментировал и решение арабо-израильского кризиса. Ас-Сиси заявил, что единственным решением многолетнего противостояния является освобождение всех оккупированных территорий. Ас-Сиси добавил, что несправедливость по отношению к палестинцам является позором для всего мирового сообщества.

«Палестинский народ должен иметь право на независимое государство со столицей в Восточном Иерусалиме, а оккупированные Голаны вернуться в Сирию», — заявил глава Египта.

Отметим, что на территории Сирии без согласия официального Дамаска действует международная коалиция в главе с США. Военные коалиции занимают сирийскую территорию и поддерживают незаконное военные формирования. Кроме того, Израиль удерживает под контролем незаконно оккупированные в Шестилетнюю войну 1967 года Голанские высоты.

Ранее король Саудовской Аравии Салман ибн Абдул-Азиз Аль Сауд подчеркнул, что он «абсолютно отвергает» любые меры, которые нарушают суверенитет Сирии над Голанскими высотами.