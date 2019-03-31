Шнуров в стихах высмеял «экстремизм» в песне певицы Королевой

Москва, 31 марта. Музыкант и лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров в стихах высмеял «экстремизм», который усмотрела Служба безопасности Украины (СБУ) в песне «Маленькая страна» певицы Наташи Королевой.

Стихотворение исполнитель опубликовал в социальной сети Instagram, сопроводив его скриншотом с одного из новостных сайтов, в котором сообщалось, что СБУ признала композицию артистки «экстремистской».

«Отравили, не спасет нас клизма. (…) Находясь под гнетом экстремизма русской термоядерной попсы», — написал Шнуров.

Саму песню «Маленькая страна», из-за которой Королевой запретили въезд на Украину, певец назвал «странной, как гриб лиловый».

«Нам не прыгнуть за пределы стиля. Стиль попсовый — это стиль России», — отметил исполнитель.

Напомним, о том, что СБУ запретила въезд в страну российской певице, так как усмотрела «призыв к экстремизму» в ее творчестве, рассказала сама Королева в эфире телепередачи «Международная пилорама». Певица сообщила, что уже подала в Европейский суд иск на СБУ и отметила, что в ведомстве приступили к рассмотрению дела.

Королева родилась в Киеве и до 16 лет прожила на Украине. СБУ в 2016 году вынесла решение о запрете на въезд в страну артистке сроком на пять лет. Киевский суд обязал предоставить певице документы об обстоятельствах вынесенного ограничения. В 2017 году ей разрешили приехать на похороны бабушки.

Королева отмечала, что узнала о запрете перед концертом, который должна была дать в Киеве. По словам певицы, билеты на ее выступление раскупили без единой рекламы.