Сирия, 1 апреля. Контрабандисты вывозят нефть с месторождений Дейр-эз-Зора, армия Турции атакует курдов на севере Алеппо, главаря ИГ1 арестовали под Багузом. Об этом сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

Сирийская арабская армия (САА): обстреляла позиции террористов на севере Алеппо.

«Сирийская свободная армия» (ССА): атаковала курдов на севере Алеппо вместе с ВС Турции.

Курды: были уличены в нелегальной контрабанде нефти с территорий на левом берегу Евфрата.

Международная коалиция: арестовала одного из главарей ИГ под Багузом.

Провинция Алеппо

Трое турецких солдат были убиты и еще трое получили ранения в результате обстрела курдскими силами в деревне Мариямия. Как сообщают курдские источники в Twitter (@RojavaCudi), турецкие военнослужащие были убиты в ходе спецоперации курдских сил в Алеппо.

Aleppo Today сообщает, что артиллерия САА обстреляла противника на севере Алеппо. Под ударом оказались позиции боевиков в районе Аз-Захра. Тот же источник сообщает, что турецкая артиллерия нанесла удар по курдским «Отрядам народной самообороны» (YPG) в деревне Зор Магар на востоке Алеппо.

Как сообщает один из источников в своем аккаунте в Twitter (@MasarPressNet), бойцы САА атаковали позиции боевиков в районе города Хуррият.

Артиллерия САА нанесла точечные удары по позициям боевиков в районе населенного пункта Дахра-Абед-Раббо к северу от Алеппо, сообщает в своем аккаунте в Twitter (@HalabTodayTV) один из источников.

Провинция Дейр-эз-Зор

«Сирийская обсерватория по правам человека» (SOHR) сообщила о сети контрабандистов, которые занимаются вывозом нефти с восточной территории провинции Дейр-эз-Зор, находящейся под контролем проамериканской коалиции и «Демократических сил Сирии» (SDF). По данным SOHR, вывозятся как сырая нефть, так и продукты ее переработки — бензин и технические масла. Источник утверждает, что в операциях по вывозу нефти участвуют боевики SDF. Контрабандисты покупают нефть на местных месторождениях по цене в 25-28 долларов за баррель, вывозя порядка 16 тысяч баррелей нефти в день. Отметим, ранее ФАН публиковало расследование о вывозе сирийской нефти под контролем американских советников, работающих с SDF на левобережье Евфрата.

Силы международной коалиции во главе с США арестовали в районе Аль-Багуза одного из известных главарей запрещенного в РФ «Исламского государства»1. Террорист по имени Абу Сухайб аль-Ираки был схвачен вместе с пятью своими охранниками, сообщает Euphrates Post, и доставлен силами коалиции на базу в районе нефтяного месторождения Аль-Омар. В ИГ Аль-Ираки занимал высокий пост «эмира военной подготовки» и был, как сообщает источник, «третьим человеком в ИГ».

ВВС международной коалиции США нанесли авиаудары по туннелям террористов ИГ в окрестностях города Аль-Багуз, сообщает в своем аккаунте в Twitter (@EuphratesPost) интернет-портал The Euphrates Post.

По сообщению интернет-издания The Euphrates Post, неизвестный человек погиб в результате взрыва самодельного взрывного устройства возле моста в городе Басра.

Провинция Эс-Сувейда

Новые отряды вооруженного проправительственного ополчения создаются в провинции Эс-Сувейда. Как сообщает Baladi News, в населенном пункте Арман было объявлено о создании нового ополчения под названием «Арман Мифтах аль-Хайяриб», которое будет действовать совместно с силами ополчения «Шейх аль-Карама» для защиты от нападений скрывающихся в районе вулканического плато Ас-Сафа остатков боевиков «Исламского государства» и иных подпольных бандформирований, которые занимаются похищением людей ради выкупа. Как подчеркнули лидеры ополчения, вооруженные формирования «будут хранить достоинство и безопасность жителей провинции и держаться в стороне от политических проектов».

Провинция Хасака

Гуманитарный конвой, сформированный Международным комитетом Красного Креста и Сирийского Арабского Красного Полумесяца прибыл в провинцию Хасака, сообщает Step News Agency. По данным новостных источников, конвой, в составе которого 40 добровольцев САКП, движется в город Телль-Хамис с грузом палаток, одеял и предметов первой необходимости для жителей, пострадавших в результате обрушившихся на северо-восток Сирии затяжных дождей.

Бойцы SDF начали широкомасштабную кампанию по насильственной вербовке молодежи в свои ряды в окрестностях Аль-Хасаки, сообщает в своем аккаунте в Twitter (@EuphratesPost) информагентство The Euphrates Post.

1 Организация запрещена на территории РФ.

Участники боевых действий на территории Сирии (показать инфографику)