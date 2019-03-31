Специалисты завершили сборку ракеты «Союз-2.1а» на космодроме «Байконур»

Москва, 31 марта. Сборка ракеты «Союз-2.1а» с грузовым кораблем «Прогресс МС-11» завершена на космодроме «Байконур». Об этом сообщает пресс-служба государственной корпорации Роскосмос.

«Техническое руководство и Госкомиссия выдали заключение о готовности к вывозу и установке ракеты-носителя на стартовом комплексе. Запуск запланирован в 14.01 мск 4 апреля», — говорится в сообщении.

По словам источника в российский ракетно-космической отрасли, срок подготовки ракеты к старту был увеличен на один день, так как потребовалась дополнительная проверка системы управления. Данная процедура была введена, чтобы повысить надежность подготовки ракеты к старту.