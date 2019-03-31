Неизвестный с ножом напал на прохожих в Лондоне

Лондон, 31 марта. Сотрудники правоохранительных органов разыскивают человека, который, по предварительным данным, совершил четыре вооруженных нападения на прохожих в субботу и воскресенье. Соответствующая информация содержится в сообщении, которое было распространено пресс-службой Скотленд-Ярда.

По словам представителя полиции Стюарта Смайли, за нападениями стоит мужчина, который, «вероятно, страдает расстройством психики». Он худощавого телосложения, его рост составляет порядка 190 сантиметров, одет в темную одежду с капюшоном.

К настоящему моменту правоохранители задержали подозреваемого, подходящего под описание, проводится проверка. Жителей Скотленд-Ярда просят быть предельно внимательными и осторожными на улицах.

Напомним, в середине марта в двух мечетях Крайстчерча произошла стрельба. Злоумышленники вошли в здания и заблокировали входные двери, после этого расстреляли людей, в результате теракта погибли 50 человек.