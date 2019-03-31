Друзь ушел на пенсию после скандала на «Что? Где? Когда?»

Екатеринбург, 31 марта. Магистр игры «Что? Где? Когда?» Александр Друзь рассказал, что после отстранения от участия в передаче из-за скандала, связанного с обвинениями в подкупе, ушел на пенсию.

В ходе визита в Екатеринбург Друзь отказался комментировать свое отстранение от игр в интеллектуальном клубе, отметив, что «уже все сказал по этому поводу».

По его словам, он отправился на пенсию и в настоящее время пытается «учить молодых, как правильно делать то, чем уже не занимается».

«А еще книжки пишу. За последний год выпустил две книги — детскую и краеведческую — путеводитель по Санкт-Петербургу. Сейчас пишу продолжение — приглашаю всех прогуляться по культурной столице», — цитирует его «Комсомольская правда — Екатеринбург».

Говоря о книге для детей, магистр отметил, что в нее вошли стихи и рассказы, которые он написал для дочери, а потом и для внучки.

Напомним, в феврале редактор шоу «Кто хочет стать миллионером?» Илья Бер заявил, что принимавший участие в передаче знаток Друзь пытался его подкупить. По словам Бера, в ноябре прошлого года Друзь якобы договорился, что получит заранее вопросы, а потом «поделится» выигрышем.

Расшифровку якобы имевших место «бесед» на эту тему Бер выложил в сообществе спортивного «Что? Где? Когда?» в Живом журнале. Бер предложил правлению Международной ассоциации клубов дисквалифицировать Друзя.

Конфликт между Бером и Друзем вызвал широкий общественный резонанс. Член экспертного совета при Госдуме по развитию информационного общества и СМИ, блогер Вадим Манукян, который нередко призывает лишать «проштрафившихся» публичных людей почетных званий, предложил лишить Друзя звания магистра.

Беру и Друзю впоследствии временно запретили принимать участие в программах «Что? Где? Когда?» и «Кто хочет стать миллионером?».