Вашингтон, 31 марта. Американскую компанию Apple покинул главный инженер по разработке процессоров для iPhone и iPad Джерард Уильямс III.

В течение девяти лет Уильямс руководил созданием всех процессорных ядер Apple SoC от A7 до A12X Bionic. К настоящему времени Уильямс проектировал все компоненты однокристальной системы, специалист стал автором более 50 патентов Apple.

Как отмечает OaNews, для Apple уход Уильямса является серьезной потерей и грозит масштабными кадровыми перестановками. По данным инсайдеров, Уильямс может перейти на работу в Intel.

Ранее стало известно, что Apple отказалась от выпуска беспроводного зарядного устройства AirPower. Как рассказал старший вице-президент компании по техническим разработкам Вэн Риччо, решение отказаться от уже анонсированного продукта связано с трудностями в достижении «высоких стандартов» компании.

В минувший понедельник состоялась презентация, на которой Apple представила виртуальную банковскую карту Apple Card, игровой сервис Apple Arcade, стриминговый сервис TV+ с эксклюзивной видеопродукцией Apple, сервис Apple News Plus для подписки на новости. Отметим, что сразу после презентации акции Apple начали падать.