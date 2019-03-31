Французские ученые выяснили, что умственные нагрузки повышают риск развития диабета

Париж, 31 марта. Французские ученые установили, что люди, работа которых связана с умственными нагрузками, больше подвержены развитию такого заболевания как диабет.

Специалисты из университета Париж-Сакле проанализировали исследования за период с 1992 по 2014 год, в которых приняли участие более 70 тысяч женщин, и установили, что у представительниц прекрасного пола, чья работа связана с интеллектуальными нагрузками, повышается риск заболевания.

Французские ученые уверены, что риск заболеть диабетом второго типа связан с постоянным стрессом на работе.

Ранее сообщалось, что американские ученые протестировали противозачаточные таблетки, предназначенные для мужчин. Специалисты уверены, что новая разработка появится в аптеках уже в течение ближайших десяти лет.