Российское мороженое покоряет Африку

Москва, 31 марта. Российские производители мороженого начали поставки своей продукции в Африку. Об этом сообщил глава Союза мороженщиков России Геннадий Яшин.

По его словам, компания Iceberry из Вологды отправила 75 тонн мороженого в Сенегал и Кот-д'Ивуар. Российская компания уже давно осуществляет экспорт своей продукции в Китай и Израиль. Продукция Iceberry, отправленная в африканские страны, прошла проверку Россельхознадзора, по итогам которой были выданы необходимые сертификаты. Глава Союза мороженщиков России назвал большим успехом выход российской компании на африканский рынок, передает издание «Народные Новости».

«Выход нашего российского мороженого на любой зарубежный рынок — это большой успех нашего производителя. И Союз всячески это приветствует», — отметил Яшин.

По его словам, российское мороженое пользуется высоким спросом за рубежом благодаря низкой стоимости и высокому качеству. Яшин отметил, что в Африке российским производителям придется конкурировать с американскими коллегами.

«Производители из США лидируют и по объемам производства мороженого в мире, и по экспорту в другие страны. Огромное количество американского мороженого поставляется как в Африку, так и в Китай», — подчеркнул глава Союза мороженщиков России.

Стоит отметить, что в настоящее время Россия активно развивает экономическое сотрудничество с африканскими странами. Партнерство России с африканскими странами представляет большой экономический интерес для обеих сторон.