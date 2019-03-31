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Сирия выиграет сторонников в арабском мире из-за решения Трампа по Голанским высотам

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Сирия выиграет сторонников в арабском мире из-за решения Трампа по Голанским высотам

Король Саудовской Аравии Салман Абудул-Азиз аль-Сауд объявил, что «полностью отвергает» решение президента США Дональда Трампа о признании суверенитета Израиля над Голанскими высотами. Как сообщает Reuters, свое заявление владыка самого богатого арабского королевства сделал, обращаясь к участникам саммита Лиги арабских государств в Тунисе. Подробности читайте в материале Федерального агентства новостей.

Голанские высоты смогли объединить Лигу арабских государств

«Мы вновь подтверждаем наше абсолютное неприятие любых мер, нацеленных на подрыв суверенитета Сирии над Голанами, и подчеркиваем важность достижения политического решения сирийского кризиса, которое гарантировало бы безопасность, единство и суверенитет Сирии и предотвратило бы иностранное [т. е. израильское] вторжение в соответствии с Женевской декларацией и резолюцией Совета безопасности ООН 2254», — объявил в своем выступлении король Салман.

Как отмечает Arab News, в ходе саммита свое категорическое неприятие решения Трампа подтвердили президент Туниса Беджи Каид Эс-Себси, генеральный секретарь ЛАГ Ахмед Абуль Гейт, а ранее официальный представитель ЛАГ Махмуд Афифи заявил, что «22 участника Лиги нацелены на подписание резолюции, в которой будет подчеркиваться, что Голанские высоты — оккупированные сирийские земли».

На данный момент ни Европа, ни страны арабского мира, ни ООН — никто открыто не поддержал суверенитета Израиля над Голанскими высотами. Глава МИД РФ Сергей Лавров выразил общее мнение, назвав действия Вашингтона «осознанной демонстрацией своей вседозволенности».

Сирия выиграет сторонников в арабском мире из-за решения Трампа по Голанским высотам

Возвращение Сирии

Отметим, одним из важнейших вопросов в ходе начавшегося сегодня саммита стало возвращение Сирии в Лигу арабских государств — членство одной из стран-основательниц Лиги было заморожено в 2011 году при начале войны. Возможно, столь грубое лишение суверенитета над территорией, оккупированной более 50 лет назад, может стать событием, которое приведет к восстановлению непрочного единства арабского мира.

После решения Трампа по Голанским высотам возвращение Сирии в Лигу арабских государств — практически решенное дело, считает арабист, старший преподаватель Школы востоковедения ВШЭ Андрей Чупрыгин. Признание суверенитета Израиля над Голанами может не только объединить политические векторы различных арабских государств, но и значительно усилить позиции арабских «ястребов», которые готовы вновь попробовать на крепость оборону Израиля.

«С самого начала, когда Трамп заявил о признании суверенитета Израиля над Голанскими высотами, первый вопрос, который возник: а Трамп вообще на кого работает? Не на арабские страны ли случайно? — отметил эксперт в беседе с ФАН.

Если бы Трамп этого не сказал, то было бы неплохо, чтобы кто-то это выдумал, по большому счету. Трамп в какой-то степени вложил флаг в руки нового движения объединения арабов против оккупационной политики Израиля на Ближнем Востоке».

Сирия выиграет сторонников в арабском мире из-за решения Трампа по Голанским высотам

Андрей Чупрыгин напомнил, что уже длительное время арабские страны налаживали сепаратные отношения с Израилем, «отступившись» от арабо-израильского конфликта и «уступив» роль главного «пугала» на Ближнем Востоке Ирану. Однако Трамп всего за один год нанес арабскому миру два чувствительных удара — сначала объявив Иерусалим столицей Израиля, а затем, так и не переждав бурной реакции на это решение, признав суверенитет Израиля над оккупированными Голанскими высотами. При этом Сирия, считает эксперт, в данной ситуации скорее выиграла и, несомненно, получит поддержку других арабских стран.

«Для Сирии, конечно, это неплохо, Сирия здесь — выигрывающая сторона, потому что сейчас на фоне «голанско-высотских» выступлений Трампа Сирию вернут в Лигу арабских государств, потому что она опять попадает в категорию «пострадавших», — отметил арабист ВШЭ. — «Опять американцы пытаются Голаны у нее отнять навсегда, а это исконно арабская территория, которая была оккупирована».

Действия Трампа в данном случае можно назвать в лучшем случае плохо продуманными — и связано это, скорее всего, с тем, что американский президент окружил себя откровенными «ястребами», которые стремятся решать любые проблемы «молотком».

Американские ястребы против арабских ястребов

«То ли до конца в Вашингтоне не продумали, то ли, наоборот, это какая-то глубокая многоходовая игра. Но я сомневаюсь в наличии здесь многоходовки, потому что это все очень похоже на результат активной деятельности [советника президента США] Джона Болтона, а Джон Болтон никогда за всю свою политическую карьеру не отличался глубиной мысли, — объяснил Чупрыгин.

Болтон — он всегда такой прямолинейный политик, можно назвать его «ястребом», можно назвать его «милитаристски настроенным политиком». Он действительно милитаристски настроен, у него и в отношении Ирана «окончательное решение» готово, и в отношении Ливии — «ливийский сценарий», который он продвигает, и в отношении Северной Кореи, и в отношении ситуации между Израилем и арабскими странами — скорее всего, это его рук дело».

Реакция арабского мира на такое решение не заставит себя ждать, и уже сегодня на саммите Лиги арабских государств в Тунисе формируются общие черты будущей антиизраильской кампании, которую поддержат лидеры арабского мира — Саудовская Аравия и Египет, обладатели мощнейших армий в регионе. А Голанские высоты с 1967 года для всех арабов являются символом израильской агрессии, символом оккупационной политики государства Израиль — в то время как Сирия снискала уважение как один из наиболее стойких противников Израиля.

Сирия выиграет сторонников в арабском мире из-за решения Трампа по Голанским высотам

«Националистические «ястребиные» тенденции в арабских странах на сегодняшний день достаточно сильны. Настрой, который сейчас формируется, можно сравнить с настроениями 1967 года — и это при том, что был пройден достаточно большой путь в обеспечении мирного переговорного процесса и джентльменского решения проблем с Голанами путем переговоров.

А сейчас из-за Трампа все это дело может уйти коту под хвост — это меня очень сильно беспокоит. Сейчас Лига арабских государств примет резолюцию в отношении Голанских высот, где наверняка опять будет звучать антиизраильская риторика очень сильно. Это будет уже сформированный аргумент, которым определенные силы на Ближнем Востоке могут воспользоваться в формировании любой политической повестки — антиизраильской, антиамериканской и так далее. Трамп просто дал инструментарий в руки арабских политиков, — подчеркнул востоковед.

У арабов же тоже есть «ястребы»! И они достаточно сильны на сегодняшний день, просто на направлении антиизраильской политики у них «боеприпасы» отнял Иран, который себя сформулировал в некого общего врага и для Израиля, и для части арабских стран. А сегодня Трамп начинает перебивать эту «иранскую карту» израильской картой. Это плохо может кончиться, я с тревогой наблюдаю за этой ситуацией».

Сирия выиграет сторонников в арабском мире из-за решения Трампа по Голанским высотам

«Очень тревожная ситуация»

При неудачном стечении событий, предупредил эксперт, резолюция Трампа способна привести к настоящему взрыву насилия на Ближнем Востоке и погрузить регион в хаос на ближайшие годы, а может и десятилетия.

«Не надо забывать — в Саудовской Аравии у власти стоит молодой мужчина, который не постеснялся развязать совершенно невероятную войну в южном Йемене [Мухаммед ибн Салман аль-Сауд], а в Египте у власти стоит профессиональный военный [Абдул-Фатах ас-Сиси], для которого любая проблема — это гвоздь, который всегда можно «решить» молотком, — напомнил Чупрыгин.

И не надо забывать, что эти люди, какие бы они ни были властные и влиятельные, всегда оглядываются через плечо на так называемую «улицу», которая впрямую, может быть, и не решает ничего, но поверьте мне — на Ближнем Востоке «улица» очень сильно влияет на настроения своих руководителей. Если сейчас эта «улица», в конце концов потеряв терпение, действительно начнет бунтовать, то невозможно сказать, какие силовые решения будут принимать руководители этих влиятельных стран региона. Очень тревожная ситуация.

При неудачном развитии событий это может привести к взрыву насилия — либо в виде локальных стычек, либо в виде планомерных боевых действий, в том числе и в отношении государства Израиль — мне странно, что Нетаньяху так радуется, но «Биби» радуется всему, что Трамп говорит. А тут вообще-то не радоваться надо, а очень сильно переживать по поводу того, как обеспечить безопасность своей страны в таких опасных условиях».

Автор: Валентин Меликов
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