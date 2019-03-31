Сирия выиграет сторонников в арабском мире из-за решения Трампа по Голанским высотам

Король Саудовской Аравии Салман Абудул-Азиз аль-Сауд объявил, что «полностью отвергает» решение президента США Дональда Трампа о признании суверенитета Израиля над Голанскими высотами. Как сообщает Reuters, свое заявление владыка самого богатого арабского королевства сделал, обращаясь к участникам саммита Лиги арабских государств в Тунисе. Подробности читайте в материале Федерального агентства новостей.

Голанские высоты смогли объединить Лигу арабских государств

«Мы вновь подтверждаем наше абсолютное неприятие любых мер, нацеленных на подрыв суверенитета Сирии над Голанами, и подчеркиваем важность достижения политического решения сирийского кризиса, которое гарантировало бы безопасность, единство и суверенитет Сирии и предотвратило бы иностранное [т. е. израильское] вторжение в соответствии с Женевской декларацией и резолюцией Совета безопасности ООН 2254», — объявил в своем выступлении король Салман.

Как отмечает Arab News, в ходе саммита свое категорическое неприятие решения Трампа подтвердили президент Туниса Беджи Каид Эс-Себси, генеральный секретарь ЛАГ Ахмед Абуль Гейт, а ранее официальный представитель ЛАГ Махмуд Афифи заявил, что «22 участника Лиги нацелены на подписание резолюции, в которой будет подчеркиваться, что Голанские высоты — оккупированные сирийские земли».

На данный момент ни Европа, ни страны арабского мира, ни ООН — никто открыто не поддержал суверенитета Израиля над Голанскими высотами. Глава МИД РФ Сергей Лавров выразил общее мнение, назвав действия Вашингтона «осознанной демонстрацией своей вседозволенности».

Возвращение Сирии

Отметим, одним из важнейших вопросов в ходе начавшегося сегодня саммита стало возвращение Сирии в Лигу арабских государств — членство одной из стран-основательниц Лиги было заморожено в 2011 году при начале войны. Возможно, столь грубое лишение суверенитета над территорией, оккупированной более 50 лет назад, может стать событием, которое приведет к восстановлению непрочного единства арабского мира.

После решения Трампа по Голанским высотам возвращение Сирии в Лигу арабских государств — практически решенное дело, считает арабист, старший преподаватель Школы востоковедения ВШЭ Андрей Чупрыгин. Признание суверенитета Израиля над Голанами может не только объединить политические векторы различных арабских государств, но и значительно усилить позиции арабских «ястребов», которые готовы вновь попробовать на крепость оборону Израиля.

«С самого начала, когда Трамп заявил о признании суверенитета Израиля над Голанскими высотами, первый вопрос, который возник: а Трамп вообще на кого работает? Не на арабские страны ли случайно? — отметил эксперт в беседе с ФАН. Если бы Трамп этого не сказал, то было бы неплохо, чтобы кто-то это выдумал, по большому счету. Трамп в какой-то степени вложил флаг в руки нового движения объединения арабов против оккупационной политики Израиля на Ближнем Востоке».

Андрей Чупрыгин напомнил, что уже длительное время арабские страны налаживали сепаратные отношения с Израилем, «отступившись» от арабо-израильского конфликта и «уступив» роль главного «пугала» на Ближнем Востоке Ирану. Однако Трамп всего за один год нанес арабскому миру два чувствительных удара — сначала объявив Иерусалим столицей Израиля, а затем, так и не переждав бурной реакции на это решение, признав суверенитет Израиля над оккупированными Голанскими высотами. При этом Сирия, считает эксперт, в данной ситуации скорее выиграла и, несомненно, получит поддержку других арабских стран.

«Для Сирии, конечно, это неплохо, Сирия здесь — выигрывающая сторона, потому что сейчас на фоне «голанско-высотских» выступлений Трампа Сирию вернут в Лигу арабских государств, потому что она опять попадает в категорию «пострадавших», — отметил арабист ВШЭ. — «Опять американцы пытаются Голаны у нее отнять навсегда, а это исконно арабская территория, которая была оккупирована».

Действия Трампа в данном случае можно назвать в лучшем случае плохо продуманными — и связано это, скорее всего, с тем, что американский президент окружил себя откровенными «ястребами», которые стремятся решать любые проблемы «молотком».

Американские ястребы против арабских ястребов

«То ли до конца в Вашингтоне не продумали, то ли, наоборот, это какая-то глубокая многоходовая игра. Но я сомневаюсь в наличии здесь многоходовки, потому что это все очень похоже на результат активной деятельности [советника президента США] Джона Болтона, а Джон Болтон никогда за всю свою политическую карьеру не отличался глубиной мысли, — объяснил Чупрыгин. Болтон — он всегда такой прямолинейный политик, можно назвать его «ястребом», можно назвать его «милитаристски настроенным политиком». Он действительно милитаристски настроен, у него и в отношении Ирана «окончательное решение» готово, и в отношении Ливии — «ливийский сценарий», который он продвигает, и в отношении Северной Кореи, и в отношении ситуации между Израилем и арабскими странами — скорее всего, это его рук дело».

Реакция арабского мира на такое решение не заставит себя ждать, и уже сегодня на саммите Лиги арабских государств в Тунисе формируются общие черты будущей антиизраильской кампании, которую поддержат лидеры арабского мира — Саудовская Аравия и Египет, обладатели мощнейших армий в регионе. А Голанские высоты с 1967 года для всех арабов являются символом израильской агрессии, символом оккупационной политики государства Израиль — в то время как Сирия снискала уважение как один из наиболее стойких противников Израиля.

«Националистические «ястребиные» тенденции в арабских странах на сегодняшний день достаточно сильны. Настрой, который сейчас формируется, можно сравнить с настроениями 1967 года — и это при том, что был пройден достаточно большой путь в обеспечении мирного переговорного процесса и джентльменского решения проблем с Голанами путем переговоров. А сейчас из-за Трампа все это дело может уйти коту под хвост — это меня очень сильно беспокоит. Сейчас Лига арабских государств примет резолюцию в отношении Голанских высот, где наверняка опять будет звучать антиизраильская риторика очень сильно. Это будет уже сформированный аргумент, которым определенные силы на Ближнем Востоке могут воспользоваться в формировании любой политической повестки — антиизраильской, антиамериканской и так далее. Трамп просто дал инструментарий в руки арабских политиков, — подчеркнул востоковед. У арабов же тоже есть «ястребы»! И они достаточно сильны на сегодняшний день, просто на направлении антиизраильской политики у них «боеприпасы» отнял Иран, который себя сформулировал в некого общего врага и для Израиля, и для части арабских стран. А сегодня Трамп начинает перебивать эту «иранскую карту» израильской картой. Это плохо может кончиться, я с тревогой наблюдаю за этой ситуацией».

«Очень тревожная ситуация»

При неудачном стечении событий, предупредил эксперт, резолюция Трампа способна привести к настоящему взрыву насилия на Ближнем Востоке и погрузить регион в хаос на ближайшие годы, а может и десятилетия.