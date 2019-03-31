ЦСКА сыграл вничью с «Уфой»

Москва, 31 марта. Встреча московского ЦСКА и ФК «Уфа» в рамках 21-го тура Российской премьер-лиги завершилась вничью со счетом 2:2.

У москвичей отличились Никола Влашич (открыл счет на 25-й минуте встречи) и Федор Чалов (забил на 64-й минуте). В составе «Уфы» мячи в ворота армейцев отправили Ловро Бизяк (86-я минута) и Сильвестр Игбун (забил в компенсированное время).

Теперь подопечные Виктора Гончаренко занимают третье место в турнирной таблице, имея в своем активе 37 очков. 6 апреля в 22-м туре они сразятся со столичным «Спартаком». Матч пройдет на стадионе в Тушино.

«Уфа» расположилась на 15-й строчке с 17-ю очками. В рамках следующего тура уфимцы встретятся с «Ростовом». Матч пройдет в столице Башкирии 7 апреля.

Ранее экс-футболист московского «Спартака» Евгений Ловчев предположил, что победа в сегодняшнем матче достанется ЦСКА. По его словам, «Уфе» уже давно очень трудно даются голы, а вот ЦСКА после встречи с «Арсеналом» начал играть гораздо лучше.

«В той встрече «армейцы» проиграли тулякам. Главный тренер ЦСКА Гончаренко просто взбешен был итоговым результатом», — напомнил он в комментарии изданию «Чемпионат».

Ловчев также указал на то, что в команду вернулись «сборники» Ахметов и Фернандес.

«В общем, ЦСКА сильнее «Уфы», которая плохо атакует», — заключил он.

Однако «Уфа» такой прогноз не оправдала и буквально вырвала ничью в компенсированное время.