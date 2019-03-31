Вейп в России приравняют к обычным сигаретам? | СОБЫТИЯ ДНЯ | ФАН-ТВ

30-й саммит ЛАГ В столице Туниса открылся юбилейный 30-й ежегодный саммит Лиги арабских государств. Лидеры Ближнего Востока и Северной Африки обсуждают региональные проблемы — сегодня они касаются прежде всего Ливии, Судана и, конечно же, Сирии, где сохраняется длительный политический кризис. Стабильность региона, безусловно, важна и для соседних стран, которые вынуждены принимать миллионы беженцев и связанные с ними проблемы. Нелегкую долю арабской лиги подчеркнул и президент России Владимир Путин: «Многие из стран Ближнего Востока и Северной Африки переживают нелегкие испытания, связанные с вооруженными конфликтами, эскалацией террористической угрозы, обострением социальных и экономических проблем. Это, несомненно, повышает востребованность Лиги арабских государств как механизма многостороннего диалога и взаимодействия», — отметил Владимир Путин, президент России. На открытии встречи был затронут важный региональный вопрос — Голанские высоты. Накануне в СМИ звучали опасения, что Саудовская Аравия смягчит позицию Лиги ради хороших отношений с США. Но Эр-Рияд поставил однозначную точку: отверг суверенитет Израиля над этой территорией. Собственно, как и весь мир в лице ООН. Кстати, Россия уже готова к укреплению отношений с Ближним Востоком и Северной Африкой. А Российско-Арабский форум сотрудничества, который состоится 16 апреля, уж наверняка этому поспособствует.

Стрельба в Турции Муниципальные выборы в Турции сегодня омрачены стрельбой и беспорядками на востоке страны. Жертвами вооруженной потасовки в Малатье стали двое человек. Столкновения продолжились и в соседней провинции Диярбакыр, где по оценкам СМИ пострадали еще около 30. Из-за чего разгорелся конфликт пока непонятно. Известно лишь, что перед голосованием между кандидатами в органы муниципалитета и группами их поддержки началась драка. Началась она с холодного оружия, а продолжилась огнестрельным. По предварительным данным, погибли двое наблюдателей от небольшой оппозиционной «Партии счастья». Которая сегодня оказалась для них явно несчастливой. Место ЧП оцеплено полицией, оперативно прибыла и скорая помощь. Стоит отметить, что эти выборы — событие национального масштаба, и участвуют в нем более 50 млн человек. Они выбирают местных депутатов, старост и руководителей. Среди избирателей и президент Турции Реджеп Эрдоган, который сегодня голосует в Стамбуле. Лидер страны уже осудил кровавую акцию и выразил соболезнования семьям погибших. Расследование трагедии уже ведется. И можно лишь добавить, что какой бы ожесточенной ни была борьба за власть, она не должна приводить к насилию и гибели людей.