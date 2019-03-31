Вейп в России приравняют к обычным сигаретам? | СОБЫТИЯ ДНЯ | ФАН-ТВ

30-й саммит ЛАГ
В столице Туниса открылся юбилейный 30-й ежегодный саммит Лиги арабских государств. Лидеры Ближнего Востока и Северной Африки обсуждают региональные проблемы — сегодня они касаются прежде всего Ливии, Судана и, конечно же, Сирии, где сохраняется длительный политический кризис. Стабильность региона, безусловно, важна и для соседних стран, которые вынуждены принимать миллионы беженцев и связанные с ними проблемы. Нелегкую долю арабской лиги подчеркнул и президент России Владимир Путин:
«Многие из стран Ближнего Востока и Северной Африки переживают нелегкие испытания, связанные с вооруженными конфликтами, эскалацией террористической угрозы, обострением социальных и экономических проблем. Это, несомненно, повышает востребованность Лиги арабских государств как механизма многостороннего диалога и взаимодействия», — отметил Владимир Путин, президент России.
На открытии встречи был затронут важный региональный вопрос — Голанские высоты. Накануне в СМИ звучали опасения, что Саудовская Аравия смягчит позицию Лиги ради хороших отношений с США. Но Эр-Рияд поставил однозначную точку: отверг суверенитет Израиля над этой территорией. Собственно, как и весь мир в лице ООН. Кстати, Россия уже готова к укреплению отношений с Ближним Востоком и Северной Африкой. А Российско-Арабский форум сотрудничества, который состоится 16 апреля, уж наверняка этому поспособствует.
Стрельба в Турции
Муниципальные выборы в Турции сегодня омрачены стрельбой и беспорядками на востоке страны. Жертвами вооруженной потасовки в Малатье стали двое человек. Столкновения продолжились и в соседней провинции Диярбакыр, где по оценкам СМИ пострадали еще около 30. Из-за чего разгорелся конфликт пока непонятно. Известно лишь, что перед голосованием между кандидатами в органы муниципалитета и группами их поддержки началась драка. Началась она с холодного оружия, а продолжилась огнестрельным. По предварительным данным, погибли двое наблюдателей от небольшой оппозиционной «Партии счастья». Которая сегодня оказалась для них явно несчастливой. Место ЧП оцеплено полицией, оперативно прибыла и скорая помощь. Стоит отметить, что эти выборы — событие национального масштаба, и участвуют в нем более 50 млн человек. Они выбирают местных депутатов, старост и руководителей. Среди избирателей и президент Турции Реджеп Эрдоган, который сегодня голосует в Стамбуле. Лидер страны уже осудил кровавую акцию и выразил соболезнования семьям погибших. Расследование трагедии уже ведется. И можно лишь добавить, что какой бы ожесточенной ни была борьба за власть, она не должна приводить к насилию и гибели людей.
Ограничение вэйпинга
А любителям «подымить», возможно, стоит задуматься о смене хобби. В Правительстве России поддержали идею приравнять электронные сигареты к обычным. Инициативу Минздрава и Роспотребнадзора одобрил профильный комитет госоргана. И, если это произойдет уже на законодательном уровне, вейпинг столкнется с рядовыми лимитами рынка: рост цен и требований к упаковке, а также запрет на курение в общественных местах.
«Потому что если это все-таки именно курение, то какая разница, в какой форме это происходит, а если это лечение, то тогда это так и нужно называть. Но это вряд ли лечение, судя по тому, что там ингредиенты те же самые. А если это то, что называется курением табака, тогда и регулирование должно быть единым», — сказал Дмитрий Медведев, премьер-министр России.
Веществом, ради которого люди и поддаются соблазну табачных изделий, как известно, является никотин. А Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) уже давно бьет тревогу как раз по никотиновой зависимости. Эксперты полагают, что принципиальных отличий традиционных сигарет от электронных нет и, по сути, они действуют на организм одинаково. В России же актуальность проблемы выросла благодаря национальному проекту «Демография», который нацелен сократить потребление табака в стране. Тем не менее, говорить об изменениях в законе и о том, коснутся ли они так называемых безникотиновых «нулевок», пока преждевременно.