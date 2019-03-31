Эксперты составили список автомобилей с лучшей шумоизоляцией

Москва, 31 марта. Эксперты составили рейтинг автомобилей с лучшей шумоизоляцией, отметив, что речь идет не просто о материале с определенными свойствами, а о целом комплексе мероприятий, направленных на улучшение акустического комфорта внутри машины.

Специалисты в ходе составления списка проверили автомобили диаметрально разных сегментов: малолитражки, седаны и кроссоверы.

Лучшим, по итогам 2018 года, автоэксперты назвали Ford Fiesta. Уровень шума в салоне этой машины не превысил 65,7 дБА.

При этом среди седанов лидером стал представитель немецкого автопрома Volkswagen Passat. Уровень шумоизоляции, по данным экспертов, составил 61,9 дБА.

Среди кроссоверов специалисты выделили японский автомобиль Honda Pilot. Показатель шумовых колебаний в салоне машины составил 58,4 дБА.

Ранее эксперты PrimPres назвали самые надежные автомобили на российском рынке. Лидером признан немецкий спорткар Porsche 911, который имеет долговечный шестицилиндровый двигатель и восьмиступенчатую коробку передач. Они могут прослужить своему владельцу, как уточнили специалисты, более 20 лет.

Накануне известный автоэксперт Игорь Моржаретто рассказал, как правильно подготовить машину к весне. По его словам, лучшим вариантом было бы проведение полного технического обслуживания, однако при желании все можно сделать своими руками. Главный совет, который он дал, — проверить работу всех систем, а не только поменять резину.