Названа предварительная причина смертельной аварии на гонках в Геленджике

Москва, 31 марта. Смертельная авария на соревнованиях по трофи-рейдам в Геленджике произошла, по предварительным данным, из-за ошибки водителя.

Машина, в салоне которой находился водитель и штурман, попала в аварию в районе горы Острой в субботу. Управлявший автомобилем мужчина получил серьезные травмы, штурман скончался на месте. В настоящее время по факту случившегося проводится проверка и выясняются все обстоятельства случившегося.

Представитель федерации сообщил, что, по предварительной информации, причиной аварии стала «ошибка пилотирования автомобилем, ошибка в управлении транспортным средством». Соответствующую информацию передает ТАСС со ссылкой на данные, полученные от представителя Краснодарской краевой федерации автоспорта.

«Был сложный профиль дороги, это внедорожная трасса, [была допущена — прим.] ошибка в прокладке маршрута», — сказал собеседник агентства, отметив, что автомобиль технически соответствовал уровню сложности трассы.

Ранее сообщалось, что во время парусной регаты в акватории Голубой бухты Геленджика резко испортилась погода. Ветер опрокинул часть парусников, пять человек пострадали.