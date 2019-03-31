Помпео рассматривает введение мер против РФ в связи с Венесуэлой

Нью-Йорк, 31 марта. Государственный секретарь США Майкл Помпео вскоре решит, какие меры Вашингтон примет в отношении Москвы в связи с ее поддержкой Каракаса. Об этом заявил спецпредставитель Штатов по Венесуэле Эллиотт Абрамс, аппарат которого входит в структуру американского внешнеполитического ведомства.

По его словам, у США есть «масса возможностей, как ответить России», их введение в настоящее время и рассматривает Помпео.

«Россияне заплатят за это», — подчеркнул Абрамс.

Напомним, 23 марта спикер парламента латиноамериканской страны Хуан Гуайдо объявил себя временно исполняющим обязанности главы государства. Его сразу же поддержали в США, а затем и в Канаде, Израиле и ряде других государств.

В то время как Россия, а вместе с ней Китай, Куба, Мексика и другие страны заявили о поддержке действующего президента Николаса Мадуро. В Москве назвали происходящее в Венесуэле квазипереворотом и заявили о недопустимости внешнего вмешательства во внутренние дела латиноамериканской страны.

Вашингтон в том числе ввел санкции против венесуэльской нефтяной компании PDVSA, что осудили в МИД РФ. Штаты запретили сделки с PDVSA и арестовали ее активы в собственной юрисдикции.

Ранее Вашингтон пригрозил санкциями иностранным компаниям, действующим в сфере торговли нефтью и нефтепереработки, за прямые, непрямые или бартерные сделки по закупке этого сырья у Венесуэлы. Власти США при этом не собираются вводить ограничительные меры в отношении поставок авиационного и дизельного топлива в латиноамериканскую страну, поскольку они важны с гуманитарной точки зрения.