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Мечеть на севере Москвы эвакуировали из-за угрозы взрыва

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Мечеть на севере Москвы эвакуировали из-за угрозы взрыва

Москва, 31 марта. Мечеть на улице Хачатуряна в Москве эвакуировали после анонимного звонка об угрозе взрыва.

По словам источника в экстренных службах столицы, после сообщения о минировании из здания мечети вывесли 30 человек. На место прибыли сотрудники полиции и спасатели

Собеседник ТАСС уточнил, что мечеть обследуют, территория вокруг оцеплена правоохранителями. Источник добавил, что о том, что в здании якобы есть бомба сообщил неизвестный мужчина.

Все обстоятельства уточняются.

 

Автор: Игорь Федоров
Источник: ТАСС
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