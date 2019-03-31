Мечеть на севере Москвы эвакуировали из-за угрозы взрыва

Москва, 31 марта. Мечеть на улице Хачатуряна в Москве эвакуировали после анонимного звонка об угрозе взрыва.

По словам источника в экстренных службах столицы, после сообщения о минировании из здания мечети вывесли 30 человек. На место прибыли сотрудники полиции и спасатели

Собеседник ТАСС уточнил, что мечеть обследуют, территория вокруг оцеплена правоохранителями. Источник добавил, что о том, что в здании якобы есть бомба сообщил неизвестный мужчина.

Все обстоятельства уточняются.