Новое масштабное отключение электроэнергии произошло в Венесуэле

Каракас, 31 марта. Очередное масштабное отключение электроэнергии произошло в Венесуэле. Об этом сообщает газета El Nacional.

По данным газеты, порядка 20 штатов Венесуэлы оказались обесточены после очередного отключения электроэнергии. При этом проблемы с энергообеспечением затронули и столицу южноамериканской республики. Причины нового отключения электроэнергии пока неизвестны.

За минувший месяц в Венесуэле произошли три масштабных отключения электроэнергии. Самый крупный сбой произошел в ночь на 8 марта. Тогда без света остался 21 из 23 штатов страны. Власти Венесуэлы заявили, что причиной отключения стала кибератака США на систему управления гидроэлектростанцией «Эль-Гури».

Еще одно крупное отключение электроэнергии произошло 30 марта в Каракасе. При этом власти республики сообщили о новых кибератаках на энергообъекты страны.

Напомним, в конце января лидер венесуэльской оппозиции Хуан Гуайдо провозгласил себя «временным главой государства». США и несколько стран Евросоюза заявили о признании Гуайдо, потребовав от Каракаса проведения внеочередных президентских выборов. Россия, Китай и ряд других стран поддержали законного президента Венесуэлы Николаса Мадуро.

Позднее президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон рассматривает военную интервенцию в Венесуэлу как «один из вариантов решения кризиса» в республике.