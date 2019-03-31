Главные новости 31 марта

Федеральное агентство новостей публикует обзор главных событий воскресенья, 31 марта.

Украинский президент Петр Порошенко обозначил условия, при которых можно наладить диалог с Россией. Об этом он написал на своей странице в Facebook, пишет РИА Новости. Порошенко назвал условия возобновления диалога с Москвой.

Самолет МиГ-27 ВВС Индии разбился на северо-западе страны. О крушении истребителя-бомбардировщика сообщили местные СМИ. Истребитель ВВС Индии разбился на северо-западе страны.

Фотографии обновленной модели Renault Duster с вариатором появились в Сети. Фото нового Renault Duster появились в Сети.

Негативная реакция НАТО на воссоединение Крыма с Россией связана с тем, что Альянс не смог «прибрать к рукам» полуостров, считает политолог и глава Института Ближнего Востока Евгений Сатановский. Сатановский назвал причину «истерики» НАТО из-за Крыма.

Отец скончавшейся певицы Юлии Началовой не винит Дмитрия Ланского в смерти своей дочери и просит первого супруга артистки беречь детей. Об этом рассказала в своем Instagram журналистка и общественный деятель Катя Гордон. Отец Началовой дал совет Ланскому.

Видео со свадьбы певицы Анастасия (Анастасия Минцковская) и певца Юлиана (Юлиан Васин) появилось в Сети. Одним из гостей на свадьбе был популярный телеведущий Андрей Малахов. Видео звездной свадьбы Юлиана и Анастасии опубликовали в Сети.

Певица Лайма Вайкуле рассказала, почему не последовала примеру российской примадонны Аллы Пугачевой и не стала заводить детей от суррогатной матери. Лайма Вайкуле объяснила, почему не последовала примеру Пугачевой с суррогатным материнством.

Российская поп-исполнительница и телеведущая Ольга Бузова удивила поклонников во время своего выступления в Подольске. Певица страстно поцеловала исполнителя хита «Малиновый свет» Лешу Свика. Бузова удивила поклонников поцелуем с Лешей Свиком на концерте.

Британские таблоиды The Sun и Daily Mail рассказали о флешмобе российских учителей, которые выступили в поддержку уволенной учительницы из-за фотоснимка в платье и купальнике Татьяны Кувшинниковой из Барнаула. Британцы отреагировали на флешмоб российских учителей в купальниках.

Информационный портал Business Insider составил топ-10 вооружений Североатлантического альянса, которые будут якобы эффективны в битве с Россией. Отечественные военные эксперты назвали этот перечень пропагандой. Эксперты оценили список вооружений НАТО для противостояния России.