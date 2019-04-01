День смеха 1 апреля: история праздника, розыгрыши и прикольные поздравления для SMS

Первого апреля во всем мире отмечается День смеха, или День дурака. Откуда пошла традиция именно в этот день «чествовать» доверчивых и простодушных, доподлинно неизвестно, но праздник по-прежнему жив.

История праздника

Традиция, предположительно, идет из Средневековья, а первое письменное упоминание о первом апреля как дне розыгрышей (Fools Holiday — Праздник дураков) зафиксировано в 1686 году. Мода разыгрывать ближних и дальних путем публикаций в газетах глупых объявлений пошла из Британии: как известно, одним из первых розыгрышей такого рода было приглашение помыть белых львов в Тауэре.

В России праздник появился и прижился при Петре I. Именно он, согласно легенде, автор первого национального первоапрельского розыгрыша — приглашения на «неслыханное представление», на котором простаков встречал плакат: «1 апреля — никому не верь!».

Одной из самых знаменитых первоапрельских шуток считается передача радиостанции BBC News 1957 года об урожае спагетти, собранном с деревьев.

В России шутить в СМИ на 1 апреля стало модно начиная с позднесоветских времен. Бывали шутки удачные, бывали не очень, впрочем, все они быстро забывались, и каждый год СМИ выдумывают что-то новое. Хотя недавно в России был принят закон о фейковых новостях, потенциальных шутников уже успокоили, что за невинные первоапрельские розыгрыши наказывать никого не будут.

Прикольные розыгрыши 1 апреля для офиса

В Интернете существует огромное количество ресурсов, которые обещают научить вас, как искрометно подшутить над коллегами 1 апреля. К сожалению, все эти нехитрые розыгрыши вертятся вокруг фразы «кто потерял сто долларов», заклеивания скотчем телефона или приклеивания к столу компьютерной мыши.

Один офисный работник на условиях анонимности рассказал, как он сурово разыграл сотрудника, из-за безалаберности которого их отдел потерял выгодный заказ и остался без премии.

Ленивый сотрудник был не дурак выпить и в этом измененном состоянии активно вступал в близкие контакты с «девушками пониженной социальной ответственности». «От имени» одной такой девушки на 1 апреля он и получил письмо, что стал счастливым отцом…

Парень, который только что счастливо женился и даже бросил пить, так перепугался, что, когда узнал, что это была первоапрельская шутка, немедленно уволился.

Впрочем, как показывает статистика, в основном офисные розыгрыши носят вполне невинный характер.

Розыгрыши на 1 апреля для SMS

Тут тоже интернет-предложения не блещут оригинальностью. В основном содержание якобы юмористических SMS-сообщений выполнено в духе, мол, кончай много разговаривать, а то твой тариф станет называться «Досвистелся». Естественно, все это с той или иной долей нецензурщины, которая, как известно, сейчас в СМИ под строгим запретом.

Вот еще некоторые образчики шуток, которые, по версии авторов, могут развеселить ваших друзей 1 апреля.

«В жизни мужчин бывают периоды, когда они абсолютно равнодушны к женщинам. Это первый, второй и третий периоды хоккея». «Здравствуйте, уважаемый абонент! Хотим поблагодарить вас за лояльность, поздравляем с Днем смеха и ради прикола списываем с вашего счета тысячу рублей. Ваш мобильный оператор». «Я узнала, какой у тебя камень по гороскопу! Судя по твоему лицу — кирпич». «Посмотри налево. Посмотри направо. Посмотри наверх. Не чувствуешь себя дураком?!»

И т. д., и т. п. И это еще не считая откровенной похабщины.

Так что чем упражняться в идиотских розыгрышах, лучше просто поздравьте друзей с Днем смеха.

Прикольные поздравления на 1 апреля в стихах для SMS

***

Пожелания в День смеха:

Счастья, радости, успеха!

Пусть сбываются мечты!

Пусть побольше теплоты!

Пусть улыбки будут чаще,

Пусть все в жизни будет слаще.

Пусть печаль уходит прочь,

Веселитесь день и ночь!

***

Мы с ума сойдем слегка,

Поваляем дурака,

Посмеемся тоже,

Вам мы скорчим рожи!

А без этого — никак!

Кто серьезен — тот дурак.

Знают все: в День смеха

Грусть-печаль — помеха!

***

В этот день совсем не грех

Разносить повсюду смех,

И над кем-то подшутить,

Чтоб друзей развеселить!

Так что смейтесь дружно, люди.

Шутка пусть беззлобной будет,

Чтоб улыбка до ушей,

Хоть завязочки пришей!