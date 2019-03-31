Полиция Украины получила более 1,3 тысячи сообщений о нарушениях на выборах

Киев, 31 марта. Полиция получила более 1,3 тысячи сообщений о нарушениях на выборах президента Украины по данным на 17.00 по местному времени (совпадает с московским), об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на замдиректора департамента коммуникации МВД Украины Викторию Навроцкую.

«По состоянию на 17.00 в полицию поступило 1360 заявлений и сообщений, связанных с избирательным процессом», — сообщила Навроцкая в Facebook.

По словам Навроцкой, по факту нарушений возбуждены 17 уголовных дел и составлены девять административных протоколов, связанных с избирательным процессом. Полиция получила 102 сообщения о нарушении правил агитации, 86 сообщений о фотографировании бюллетеней, 29 сообщений о подкупе избирателей, 22 сообщения о повреждении бюллетеней, 15 сообщений о случаях ложного минирования, а также восемь сообщений о попытке вынести бюллетень с участка.

Ранее МВД Украины сообщило, что даст правовую оценку действиям кандидата в президенты Олега Ляшко, который продемонстрировал журналистам заполненный бюллетень. В ведомстве отметили, что нарушение статьи уголовного кодекса Украины о тайне голосования может повлечь за собой наказание в виде лишения свободы сроком до трех лет.

По данным на 15.00 по московскому времени явка составила 43,86%. На должность президента Украины претендуют 39 человек. По данным социологического опроса, более 80% украинцев заявили о желании отдать свой голос на выборах.