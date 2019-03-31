Эмир Катара досрочно покинул саммит Лиги арабских государств

Тунис, 31 марта. Эмир Катара Тамим бен Хамад Аль Тани досрочно покинул саммит Лиги арабских государств (ЛАГ) в Тунисе. Об этом сообщает Agence Tunis Afrique Presse.

По данным агентства, эмир Катара покинул саммит и направился в аэропорт после завершения первого заседания глав ЛАГ. Досрочный отъезд эмира Катара был запланирован еще до начала саммита. Аль Тани послушал выступление президента Туниса Бежи Каида ас-Себси и генерального секретаря ЛАГ Ахмеда Абу аль-Гейта, после чего покинул саммит.

Стоит отметить, что в 2017 году Саудовская Аравия, Бахрейн, Египет и ОАЭ разорвали дипломатические отношения с Катаром, обвинив Доху в поддержке терроризма. Кроме того, некоторые страны ЛАГ ввели против Катара транспортную блокаду. Власти Туниса не поддержали данное решение.