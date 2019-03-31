Байден прокомментировал поцелуй участницы выборов в Неваде

Москва, 31 марта. Бывший вице-президент США демократ Джозеф Байден сообщил, что иначе запомнил события 2014 года, связанные с приписываемым ему поцелуем участницы выборов в штате Невада, и не видит ничего неуместного в своем поведении. Соответствующее заявление Байдена было распространено в воскресенье.

Ранее экс-кандидат на пост замгубернатора штата Невада Люси Флорес обвинила Байдена в неподобающем поведении, комментарий появился в журнале «Нью-Йорк». Она рассказала, что в 2014 году перед митингом тогда еще вице-президент США неожиданно подошел сзади и поцеловал ее в затылок.

По словам Флорес, в тот момент она «ощутила неловкость, отвращение и смущение», однако речи о насильственных действиях и сексуальном подтексте не идет. Но Люси Флорес считает, что Байден повел себя к ней «неуважительно и в уничижительной манере».

Бывший вице-президент США прокомментировал это заявление и рассказал, что за долгие годы избирательных кампаний «бессчетное число раз пожимал руки, обнимал людей, проявлял расположение, поддержку и успокаивал других». Его слова приводит телеканал CNN.

«Я полагаю, что никогда, ни единого раза не вел себя неуместно», — заявил Байден.

Джо Байден предположил, что, возможно, иначе запомнил события того дня, однако его удивляют публикуемые в СМИ утверждения. Но тут же попытался для себя объяснить сложившуюся ситуацию, заявив, что «женщины должны иметь возможность поделиться своими переживаниями, а мужчинам следует обращать внимание».

Напомним, 76-летний Байден объявил, что намерен баллотироваться в президенты Соединенных Штатов на выборах 2020 года. В случае победы Байден станет самым пожилым человеком, когда-либо избранным на пост американского президента. Он два раза принимал участие в президентских гонках — в 1988 и в 2008 году.