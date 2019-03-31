Эксперт объяснил, почему никто не сможет помешать завершению «Северного потока — 2»

Глава «Газпрома» Алексей Миллер опроверг заявления о препятствиях к завершению строительства «Северного потока — 2». По его словам, все высказывания лидеров разных стран о судьбе газопровода не соответствуют действительности, проект будет закончен до конца года.

«Все те заявления, которые делались последнее время, не соответствуют действительности. В общем и целом нет никаких фатальных юридических препятствий, которые бы позволили нам говорить о том, что мы можем не завершить строительство «Северного потока — 2» до конца 2019 года», — подчеркнул он в интервью телеканалу «Россия 1».

Ранее председатель правления НАК «Нафтогаз Украины» Андрей Коболев заявил, что Дания якобы отказалась согласовывать прохождение маршрута «Северного потока — 2» и что это якобы грозит срывом начала эксплуатации газопровода.

Ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков, комментируя заявление Миллера Федеральному агентству новостей, выразил солидарность с ним и заметил, что «Северному потоку — 2» ничего не сможет помешать.

Он обратил внимание, что трубоукладчики уже подходят к датским территориям, поэтому им надо будет выбирать: вести строительство либо по старому, либо по альтернативному маршруту.

«Если Копенгаген даст разрешение, то нитку проложат по старому, первоначальному маршруту, если датчане будут продолжать затягивать этот процесс или откажутся, то труба будет проложена по альтернативному маршруту — на 89 км длиннее, но это позволит завершить проект до конца года. Судя по всему, второй сценарий и будет реализован», — отметил эксперт.

Как объяснил Юшков, на Данию оказывается колоссальное давление, чем и вызвана ее невнятная позиция по «Северному потоку — 2».

«Дания на самом деле по данному вопросу не давала ни положительного, ни отрицательного ответа — она ушла втихомолку и чего-то ждет. Их позиция заключается в следующем: мы маленькая страна, не хотим ничего решать, вы, другие державы, разберитесь сами. «Газпром» в мае 2018 года подал заявку, а дальше американцы совершили турне по странам, которые должны были согласовывать с компанией маршрут газопровода. Они заставили Данию в июле принять поправки к законодательству, согласно которым Копенгаген будет рассматривать заявки на прокладку труб с точки зрения не только экологии, но и национальной безопасности», — пояснил он.

Но подобное решение, которое Вашингтон заставил принять Данию, по мнению эксперта, кажется бессмысленным.

«С одной стороны, рассматривать заявку по новому законодательству — это нарушение международного права, с другой, дать отказ по экологическим мотивам стало бы абсурдом. Датчане сами говорили, где надо проложить газопровод, когда прокладывался «Северный поток». Трубы сейчас лежат и никакого вреда окружающей среде не наносят. Какие вопросы могут быть к проекту, прокладываемому по точно такому же маршруту?» — подытожил Игорь Юшков.

Ранее оператор газопровода Nord Stream 2 опроверг заявление Коболева об отказе Дании от строительства «Северного потока — 2». Официальный представитель компании Йенс Мюллер в ответ на запрос ФАН отметил, что Датское энергетическое агентство (ДЭА) не отклонило ни одну из двух ожидающих разрешения заявок Nord Stream 2.

Напомним, «Северный поток — 2» пройдет по дну Балтийского моря от России до Германии с целью обеспечения поставок газа в Европу. Против проекта выступают страны Прибалтики, Польша, Украина, которая боится потерять транзит российского газа, и США, планирующие продавать ЕС свой сжиженный природный газ.