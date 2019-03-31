В ЦИК Украины рассказали о нарушениях и жалобах на выборах президента

Киев, 31 марта. Центральная избирательная комиссия Украины не зафиксировала серьезных нарушений на выборах президента государства. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление секретаря ЦИК Наталии Бернацкой.

В ходе брифинга она рассказала о нарушениях и жалобах на выборах главы украинского государства.

«Выборы президента Украины 31 марта 2019 года на Украине проходят в штатном режиме, никаких системных (серьезных. – Прим. ФАН​.) нарушений на данный момент не зафиксировано», — сказала она.

Бернацкая отметила, что ЦИК получил 11 жалоб, все они поступили в обработку.

Напомним, в воскресенье на Украине проходит голосование за кандидатов на высший административный пост страны. На должность президента претендуют 39 человек, для голосования были составлены рекордно длинные бюллетени.

Порядка 30 тысяч избирательных участков открылись 31 марта на Украине в 08.00 по местному времени (совпадает с московским). Свыше 29 миллионов граждан Украины включены в избирательные списки. Голосование продлится до 20.00.

К 11.00 явка на выборах президента Украины составила 16,08%, к 15.00 показатель увеличился до 43,86%, по данным 10 из 199 округов.

Стоит отметить, что МВД Украины уже сообщило о получении 25 заявлений о нарушениях избирательного процесса. По данным пресс-службы министерства, с жалобами в правоохранительные органы обратились избиратели в семи регионах страны. Больше всего сообщений связано с незаконной агитацией.

Ранее РИА Новости сообщали о том, что нетрезвый украинец бросил коктейль Молотова на избирательном участке в Черниговской области. Мужчину задержали и отправили к следователям. Устанавливаются мотивы, толкнувшие нарушителя на этот шаг.